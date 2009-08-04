موسیقی جمعی تمرینی هنری و سیاسی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقر پیشنمازی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره سراسری سرود بسیج دانش آموزی پسران سراسر کشور افزود: بسیج دانش آموزی در استفاده از ظرفیت های گسترده کمی و کیفی خود، همتایی را در فرصتهای دانش آموزی ندارد و همواره از این استعدادها به خوبی استفاده می کند.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی گفت: موسیقی جمعی یک نوع تمرین هنری و سیاسی در جامعه است که اگر همه افراد تابع رهبر خود باشند، در آینده جامعه به سوی موفقیت گام برمی دارد

وی با بیان اینکه موسیقی حلال، غفلت را دو میان انسان از میان می برد و خودباوری را در انسان تقویت می کند، گفت: موسیقی پیام حضور از فطرت انسان و طبیعت می گیرد و به نوعی خودباوری را در انسان تقویت می کند.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی ادامه داد: موسیقی اگر در جایگاه صحیح خود قرار گیرد، یاد خداوند را در وجود انسان زنده می کند.

پیشنمازی به ویژگی های سرود دانش آموزی اشاره کرد و گفت: جمعی بودن و نظم در کار و سرود دانش آموزی از ویژگی های ممتاز سرود دانش آموزی است.