مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

خرازي : آمريكا براي ايجاد اختلاف بين مقامات عراق و كشورهاي همسايه تلاش مي كند

ميرمحمدي نماينده قم : اساسنامه آبادگران كجاست؟ - اگر هيات رييسه به برخي اقدامان خاتمه ندهند اطلاعاتي را در اختيار افكار عمومي قرار مي دهيم

مجوز صادرات 100 هزار تن گندم به عراق صادر شد



آفرينش:

ديدار رييس جمهور سوريه با رهبر انقلاب

تعداد و زمان پاسخگويي به سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي

خاتمي در مراسم استقبال از رييس جمهور سوريه : بين تهران و دمشق در مورد عراق نقطه ابهامي وجود ندارد



اعتماد:

در گفتگو با محسن ميردامادي مطرح شد، نقد ساختار قدرت

تحليل ناظران مسائل عراق از روند سياسي جاري در آن كشور، بازي ايران و آمريكا در عراق

لندن خواستار تعيين ضرب الاجل براي تهران شد



ابرار:

به جاي جبهه دوم خرداد، جبهه دموكراسي خواهي تشكيل مي شود

وزير ارتباطات : برخي از سايت ها به دستور دادستان فيلترينگ شده است

هاشمي رفسنجاني: وزارت اطلاعات مي تواند جامعه را هدايت كند



ايران:

گزارش "ايران " از اهداف و محورهاي گردهمايي هياتهاي ديپلماتيك سوري و ايراني، آينده عراق و خاورميانه جديد محور مذاكرات سعدآباد

تلاش براي فاصله گرفتن از اشغالگران، دولت عراق شورشيان را عفو مي كند

در صحن علني مجلس، اعتراض مستقل ها به عملكرد هيات رييسه در انتخابات ناظران مجلس



ابتكار:

مقامات كشورمان خبر دادند: صدور كيفر خواست ايران عليه صدام

شايعه فروش اينترنتي سوالات كنكور پيگيري مي شود

اعتراض نماينده قم به برخي اقدامات هيات رييسه: فراكسيون هيات رييسه يا مجري آيين نامه



اقتصاد پويا:

دبيركل بورس اوراق بهادار: سهام مطبوعات در بورس پذيرفته مي شود

ايران مركز مخابرات منطقه مي شود

مجوز صادرات 100هزار تن گندم ايران به عراق صادر شد



توسعه:

از سوي نخست وزير صادر شد، عفو عمومي درعراق

هاشمي رفسنجاني از وزارت اطلاعات خواست، حساسيت زدايي براي بازگشت ايرانيان مقيم خارج

سردار كارگر درگفتگو با توسعه خبرداد: اصلاح طرح فروش معافيت سربازي



جام جم:

آصفي خبرداد: ايران عليه صدام كيفرخواست مي دهد

اظهارنظرهاي متفاوت مسوولان ذيربط، همچنان ادامه دارد؛ فروش متري مسكن؟ - همه در انتظار حرف آخر



جمهوري اسلامي:

رييس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس: طرح از سرگيري غني سازي اورانيوم به مجلس ارايه مي شود

آيت الله هاشمي رفسنجاني دربازديد از نمايشگاه تخصصي فعاليتهاي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات: وزارت اطلاعات بايد ركن اساسي در مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد

همدان امروز ميزبان رهبر انقلاب است



جوان:

هاشمي رفسنجاني با انتقاد از محاكمه غيرعلني صدام: سازمان ملل بايد مانع تضييع حق ايران شود

دولت براي سلامت بودجه كافي نمي دهد - پزشكيان: سهم مردم از هزينه درمان بايد بيشتر شود

سردار حجازي : محاكمه صدام بيشتر اقدامي سياسي است تا حقوقي



جهان اقتصاد:

فرماندارتهران : مصوبه تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران را تاييد نمي كنيم

ديروز صورت گرفت، مذاكرات رييسان جمهوري ايران و سوريه درباره عراق

عبده تبريزي خبر داد: آمادگي بورس براي پذيرش موسسات مطبوعاتي



جهان صنعت:

در دو ماه اول امسال صورت پذيرفت، 6400 ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي

عضو انجمن علمي داروسازان: 40 تا 50 نفر انحصار واردات دارو را در اختيار دارند

رييس اتاق بازرگاني استان تهران: اقتصاد دستوري را قبول نداريم و اجرا نمي كنيم



حمايت:

رييس مجلس شوراي اسلامي خواستارشد: محاكمه صدام در دادگاه بين المللي

سخنگوي وزارت امور خارجه: كيفرخواست ايران عليه صدام آماده ارايه به دادگاه است

جانشين مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا: مهمترين عامل آلودگي افراد به مواد مخدر دوستان ناباب است



حيات نو:

قدرداني از مديريت وزارت اطلاعات دربازديد از نمايشگاه اقتصادي، هاشمي رفسنجاني: اصلاح نگاه به ايرانيان مهاجر سرمايه ها را جذب مي كند

مديرعامل نمايشگاه هاي بين المللي: امكان تعطيلي وجود ندارد

استفاده از تسهيلات خارجي براي توسعه منطقه اي



خراسان :

باهنر: برنامه چهارم را قبل از مهرماه به دولت مي دهيم

آصفي : ايران عليه صدام كيفرخواست مي دهد

وزارت كشور تدوين طرح چگونگي پوشش زنان را تكذيب كرد



خبر:

براي ديدار با مردم خونگرم همدان؛ امروز رهبر انقلاب وارد همدان مي شوند

رييس شوراي شهر تهران: نمايشگاه را تعطيل نكرديم كه پول زمين هايش را بگيريم

با حضور 1121 شركت داخلي و خارجي امروز افتتاح مي شود؛ غول هاي نفتي دنيا در تهران



دنياي اقتصاد:

ارزيابي اكونوميست از برنامه اقتصادي آبادگران

معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرد: اقدامات جديد براي ايجاد رونق در فعاليتهاي معدني

ساخت نخستين نيروگاه خصوصي آغاز شد



رسالت:

در جريان بازديد از نمايشگاه معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات مطرح شد، هاشمي رفسنجاني: از فساد اقتصادي رنج مي بريم

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران: 10 هزار نامه در كميسيون اصل 90 بي پاسخ مانده است

در آستانه سفر مقام معظم رهبري: 44 نفر از زندانيان همدان آزاد شدند



سياست روز:

تحليل "بي بي سي" از رسيدگي گزينشي به اتهامات صدام؛ پرونده ايران پاي آمريكا و انگليس را به دادگاه صدام مي كشاند

از امروز آغاز مي شود؛ سفر مقام معظم رهبري به استان همدان

آصفي خبر داد: ارائه كيفر خواست ايران عليه صدام



شرق:

انتقاد نماينده مجلس از پخش فوتبال در ايام فاطميه

سفر بشار اسد به ايران

آمادگي كروبي براي رياست جمهوري



صداي عدالت:

سخنگوي خاوير سولانا خبرداد: شكست مذاكرات ايران و اروپا

شرايط تورهاي گردشگري فرهنگيان اعلام شد

سخنگوي وزارت خارجه اعلام كرد: شكايت ايران از صدام



صبح اقتصاد:

شوراي عالي گردشگري رواديد صادر مي كند

گفتگوي اختصاصي "صبح اقتصاد" با معاون بين الملل وزارت ارتباطات، مسعود شفيعي : كنفرانس بين المللي تلكوم 22 تير در تهران برگزار مي شود

معتمدي: دادستاني تهران مسوول فيلترينگ سايت هاست



عصر اقتصاد:

براي تسريع در تكميل پروژه ها: شوراي اقتصاد خريد زمان را تصويب كرد

معاون برنامه ريزي وزير نفت: شيوه جديد بهره مالكانه شفاف و اقتصادي است

تبليغات مواد غذايي كم ارزش از رسانه ها محدود مي شود



فرهنگ آشتي:

تلاش ايران براي شكايت از صدام

استقبال خاتمي از اسد

اكبرتركان: پتروپارس و توتال به اندازه پيكان و پژو با هم تفاوت دارند



قدس:

از سوي وزارت خارجه براي ارايه به دادگاه صدام آماده شد، كيفرخواست ايران

آيت الله هاشمي رفسنجاني در بازديد از نمايشگاه وزارت اطلاعات : كشور از شش فساد بزرگ اقتصادي رنج مي برد

خاتمي و اسد در گفتگو با خبرنگاران تاكيد كردند ، موضع واحد ايران و سوريه در بحران عراق



كار و كارگر:

براساس گزارش سازمان مديريت، ثروتمندان 5/18 برابر فقيران درآمد دارند

دربيانيه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور عنوان شد: تشكيل وزارت رفاه، حراست از حقوق كارگران را غير ممكن مي سازد

در ارتباط با جنايات صدام، آصفي: ايران به دادگاه كيفرخواست ارايه مي كند



مردم سالاري:

سخنگوي وزارت امور خارجه خبر داد: كيفرخواست ايران عليه صدام

برخي از سايت ها با دستور دادستاني تهران فيلترگذاري شده اند

نخست وزير عراق خبر داد: اعلام آمادگي مقتدي صدر براي انحلال لشگر المهدي



وقايع اتفاقيه:

گزارشي از جلسه ديروز مجلس ، افزايش انتقادات داخلي محافظه كاران از آبادگران

پرونده عراق روي ميز مذاكرات خاتمي و اسد

نمايش اقتدار شهرداري در تعطيلي نمايشگاه بين المللي



همبستگي:

حداد عادل: بهبود وضعيت حجاب در كشور ضروري است

حكيم: ايران در فهرست وزير خارجه عراق نيست

سخنگوي وزارت خارجه تاييد كرد: پيام محرمانه كوفي عنان به خاتمي



همشهري:

ديدار بشار اسد با مقام معظم رهبري

بر اساس ارزيابي يك موسسه بين المللي، بيمه ريسك تروريستي در ايران از آمريكا و اروپا كمتر است

وزير ارتباطات در گفتگو با خبرنگاران : فيلترينگ سايتها اينترنتي بر اساس قانون و سياست هماهنگ نيست



هدف و اقتصاد:

در پنجمين كنفرانس مديران كيفيت عنوان شد: نوسازي صنايع پيش شرط ورود به بازارهاي جهاني

تركان : با تصويب بهره مالكانه، دولت مالك مخازن نفتي باقي مي ماند

سازمان مديريت تكليف كسري اعتبارات را تعيين مي كند