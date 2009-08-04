نمایشگاه طرح غنی سازی اوقات فراغت در کردستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر سه شنبه و با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، نمایشگاه برنامه ها و طرحهای غنی سازی اوقات فراغت دستگاه ها و سازمانهای مرتبط با موضوع در سنندج گشایش یافت.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه برنامه ها و طرحهای اوقات فراغت با حضور دستگاه ها و سازمانهای دولتی عضو ستاد ساماندهی امور جوانان و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد امور جوانان استان کردستان برپا شده است.

اسماعیل احمدی اظهار داشت: در این نمایشگاه که در قالب 18 غرفه برپا شده است، ادارات و سازمانهای متولی امر جدیدترین برنامه ها و گزارش اقدامات خود را در معرض نمایش عموم گذاشته اند.

وی گفت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه شناسایی ظرفیتهای استان کردستان در حوزه برنامه های غنی سازی اوقات فراغت و همچنین اطلاع رسانی به مردم به ویژه خانواده ها برای مشارکت بهتر و گسترده تر در امر غنی سازی اوقات فراغت است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از 12 تا 16 مرداد ماه و به مدت پنج روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل دائمی نمایشگاه های صنایع دستی استان آماده پذیرایی از علاقمندان و بازدیدکنندگان است.