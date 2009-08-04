66 پایگاه آموزش روستایی فنی و حرفه ای در گیلان ایجاد می شود

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آذرماه سال گذشته تاکنون با انتخاب 15 نقطه روستایی در فاز اول و با هدف کاهش هزینه ها وتردد در مراکز آموزش فنی وحرفه ای و دستیابی آسانتر افراد علاقمند به کسب مهارت در نواحی روستایی، نیازهای آموزشی این مناطق با همکاری دهیاران منطقه احصاء شده است.

وی عنوان کرد: از 15 پایگاه منتخب در فاز نخست، تعداد پنج پایگاه در مناطق چوبر (شفت)، ماکلوان (فومن)، لولمان ( فومن)، لفمجان( لاهیجان)، و چاف ( لنگرود) تجهیز و در هفته مهارت به بهره برداری رسیدند.

وی عنوان کرد: این پایگاهها نقطه عطفی در اشاعه بیش از پیش آموزشهای مهارتی در نواحی روستایی استان محسوب می شوند.

شمشادی با اعلام اینکه آموزش فنی و حرفه ای باید براساس نیاز سنجی انجام شود، افزود: انواع آموزش فنی و حرفه ای باید براساس نیاز سنجی انجام شود چرا که فنی و حرفه ای سهم بالایی در تعدیل نرخ بیکاری دارد.

وی آموزشهای فنی و حرفه ای را بهترین عرصه برای تبدیل دانش به عمل دانست و گفت: نظام شایستگی در دنیا براساس چهاراصل " دانش "، " مهارت "، " توانایی" و" نگرش" تعریف شده است.

وی عنوان کرد: تبدیل دانش به عمل مستلزم توانمندسازی و افزایش مهارت نیروی انسانی است و امروزه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بعنوان بهترین بسترساز نهادینه کردن آموزشهای فنی و مهارتی در جامعه مطرح است.

شمشادی همچنین با اشاره به آموزش بیش از 80 هزار نفر از آقایان و بانوان گیلانی در بخشهای دولتی و خصوصی در رشته های مختلف مهارتی طی سال گذشته، اظهار داشت: این اداره کل در حوزه اجرای طرح آموزش صنعت ساختمان و آموزش مهارتهای پیشرفته جزء رتبه های برتر در میان ادارات کل فنی و حرفه ای کشور به شمارمی رود.

وی ادامه داد: در سال جاری مطابق تفاهمنامه های منعقده بین آموزش فنی و حرفه ای با نهادها و دستگاههای دولتی، مؤسسات آموزشی و آموزشکدههای استان و با جذب دومیلیارد و 700 میلیون ریال اعتبارویژه آموزش کارورزی ضمن برنامه ریزی دورههای کارآفرینی، کارورزی و آموزش نرم افزارهای تخصصی در صدد اجرای آموزش دورههای آموزش مدیران صنعتی به روش E-LEARNING دراستان است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان یاد آورشد: در حال حاضر 270 مربی آموزشی ازفوق دیپلم تا دکترا درسطح مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان فعالیت دارند که سازمان 120 ساعت آموزش را تحت عنوان به روز کردن برای هر مربی اجباری کرده است.