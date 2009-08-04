بخش صنعت خدابنده نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی صنعت و معدن با بیان اینکه توسعه بخش صنعت و معدن محور توسعه اقتصادی و تحقق جامعه صنعتی است، افزود: حمایت از استعداد و پتانسیلهای منطقه به عنوان مکمل توسعه همه جانبه شهرستان خدابنده به شمار می رود.

وی رسیدن به چشم انداز توسعه بیست ساله را با برنامه ریزی، هماهنگی و توسعه همه بخشها و زیر ساختها امکان پذیر دانست و ادامه داد: اساس و پایه توسعه، توجه به بخش صنعت و تولید است.

خالقی، شهرستان خدابنده را به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری استان با تولید بیشترین گندم، چغندر قند، محصولات باغی و دامی و ... مستعد سرمایــه گـذاری در بخشهای مهم صنعتی از جمله واحدهای صنایع تبدیلی بیان کرد.

فرماندار شهرستان خدابنده، همکاری نزدیک و موثر مراکز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با کلیه فعالان در زمینه صنعت و معدن، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در راستای تــوسعه میان مدت و کوتاه مدت، تقویت و توسعه فعالیتهای کارشناسی جهت مطالعه و بررسی مسایل مختلف، رفع مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقا بهره وری، افزایش کیفیت تولیدات،‌ ارتقا سطح دانش فنی و تکنولوژی، کارآفرینی،‌ نوسازی و بهسازی را در راستای توسعه اقتصادی منطقه مهم عنوان کرد.

خالقی حفظ واحدهای تولیدی و صنعتی و ایجاد واحدهای جدید در این شهرستان را از برنامه های مهم حوزه صنعت و معدن بیان کرد و گفت: با سرمایه گذاری دولت طی چند سال اخیر بسترهای مناسبی فراهم شده که می تواند پایه و اساس ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در این شهرستان باشد.

همچنین در ادامه رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان گفت: این استان به رغم قرار گرفتن در مسیر شمال غرب کشور از رشد و توسعه صنعتی مناسبی برخوردار نیست و به طبع آن شهرستانهای استان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

محمدحسین عابدینی با بیان اینکه استعدادهای شهرستان خدابنده با توجه به اقدامات انجام گرفته طی سالهای گذشته در ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و کشاورزی است، افزود: هدایت سرمایه گذاران به مناطق کمتر توسعه یافته از جمله اهداف و برنامه های اداره کل صنایع و معادن استان است.