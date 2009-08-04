شناسایی دومین مورد آنفلوآنزا در کردستان/تشدید اقدامات کنترلی بازارچه های مرزی استان

طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: دومین فرد مبتلا به آنفلوآنزای نوع A در استان کردستان شناسایی شده است که هر دو فرد مبتلا در حال حاضر تحت درمانهای لازم و در مراکز پزشکی سنندج مراقبت می شوند.

وی ادامه داد: اولین مورد مبتلا به این بیماری در استان یک فرد حاجی بود که دومین مورد شناسایی شده نیز یکی از بستگان این فرد بوده و به دلیل تماس با وی به این ویروس مبتلا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با اشاره به افزایش اقدامات کنترلی در استان در خصوص مقابله با این بیماری عنوان کرد: در طول دو هفته گذشته اقدامات کنترلی در خصوص این بیماری در استان تشدید شده و در کلیه مراکز شهرستانی استان و در بیمارستانها اتاقهای ایزوله راه اندازی و تجهیز شده است.

قدیمی با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی مبارزه با این بیماری در بازارچه های مرزی استان به ویژه مرز رسمی باشماق مریوان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه فوق العاده با مسئولان شهرستان، راه اندازی اتاق ایزوله در مرز و تجهیز مراکز درمانی مریوان جهت مقابله با مورد احتمالی از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکی به شمار می رود.

وی یادآور شد: همچنین در راستای اطلاع رسانی در خصوص این بیماری بروشورهای با چهار زبان کردی، فارسی، عربی و انگلیسی تهیه و در مرز رسمی باشماق و سایر بازارچه های مرزی استان توزیع شده است.