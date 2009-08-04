مشکلات طنزپردازان شهرستانی در "دگرخند" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد انصاری در این نشست با بیان برخی مشکلات طنزپردازی در شهرستانها گفت: معضل اصلی طنز در شهرستانها این است که هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. مثلا به جرات می توانم بگویم در بندرعباس تنها من هستم که طنزپردازم که البته این حرفه اصلی من نیست و در حاشیه خبرنگاری و ویراستاری گاهی دست به قلم برده و به این کار مبادرت می ورزم.

وی همچنین با اشاره به سختی کار طنز در جامعه کوچک شهری شهرستانها بیان کرد: نهایت کار مؤثری که می توان در این حوزه در شهرستانها انجام داد شوخی با لهجه و اصطلاحات و مکانهایی است که تنها مردم بومی آن منطقه به آن آشنایی دارند و ماندگاری اثر منحصر به همان منطقه است. به همین دلیل معمولا برای وصل شدن به دامنه وسیع طنز اجتماعی و آگاهی از آخرین تحولات این حوزه مجبورم که به شکل مستمر به تهران بیایم و البته به علت نبود متولی مقوله طنز، بار حمایتی از ما به عنوان طنزپرداز صورت نمی گیرد واین باعث افول انگیزه‌های شخصی من و امثال من در پیگیری و ادامه این راه می شود.

انصاری طنز مطبوعاتی را در قیاس با طنز مکتوب غیر قابل مقایسه دانست و گفت: از آنجا که من در درجه اول یک روزنامه‌نگارم و بعد یک فعال حوزه طنز لذا انتخاب آثاری از مجموعه آثار مطبوعاتی‌ام برای چاپ کتاب بسیار سخت بود چون ماندگاری و تاریخ مصرف اثر مکتوب به مراتب بیشتر از اثر مطبوعاتی است در نتیجه طنزپرداز در انتخاب اثری درخور چاپ دچار مشکل می شود.

وی از جشنواره‌های سراسری طنز که اغلب در تهران رواج دارد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در اغلب این جشنواره‌ها موضوعات و مضامینی طرح می‌شوند که مختص تهران و جامعه شهری آن هست و طنزپرداز شهرستانی بدان اشراف ندارد. این در حالی است که یک طنزپرداز غیر تهرانی دارای چنان استطاعتی در زمینه طنزپردازی محلی است که هیچگاه کشف و شناخته نمی شود.

انصاری تاثیر شعر طنز را نسبت به نثر طنز بیشتر دانست و گفت: به جهت نظم شنیداری در شعر بیان طنز در این قالب بیشتر از بیان آن به شکل نثر اثربخشی دارد ولی باز به جهت سختی سرودن شعر استقبال از آن کمتر صورت می گیرد و به اعتقاد من بعد از دانستن مقوله شعر و آگاهی از صنایع و آرایه‌های آن این طنزپرداز است که شعر را از آن خود کرده و برای طنازی به خدمت می گیرد که به اعتقاد من شعر طنز، کوششی است نه جوششی.

نشست دگرخند هرماه به کوشش دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود و به نقد و بررسی آثار منتشر شده در حوزه طنز اختصاص دارد.