شهرداری قزوین 600 میلیون ریال برای مسابقات ورزشی هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سعید وزیری ‌نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات فوتسال محلات شهر قزوین، گفت: رویکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در اجرای برنامه ‌های ورزشی در تابستان سال ‌جاری، تمرکز بر تعدد مسابقات و توجه به کیفیت مناسب آنها بوده ‌است.

وی افزود: شهرداری در خصوص غنی‌ سازی اوقات فراغت و تعلیم و تربیت توجه جدی دارد و در این راستا حرکت می کند و در همین مورد در تابستان امسال شهرداری قزوین 600 میلیون ریال برای برگزاری مسابقات ورزشی مختلف هزینه کرده ‌است و در صدد هستیم این مبلغ را در سال آتی افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآور شد: هدف از برگزاری این مسابقات برای سومین سال متوالی به وسیله سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تزریق روحیه نشاط و سرزندگی به نوجوانان و جوانان شهر است و این سازمان در تابستان جاری علاوه بر برنامه ‌های ورزشی، برنامه‌ های متنوعی را در زمینه ‌های گردشگری و فرهنگی تفریحی نیز در سطح شهر برگزار می ‌کند.

وی در ادامه از افتتاح زمین ورزشی لاله در بوستان شهدا خبر داد و عنوان کرد: این زمین ورزشی شامل زمینهای بسکتبال، فوتسال و والیبال است که با اختصاص 600 میلیون ریال اعتبار به وسیله سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین آماده افتتاح شده است.

وزیری‌نژاد در پایان با تاکید بر ترویج اخلاق در میادین ورزشی اظهار داشت: در این مسابقات کاپ اخلاق به تیم برگزیده اخلاق اهدا می‌شود و امیدواریم این حرکت به گسترش مسائل اخلاق ورزشی در میان جوانان و نوجوانان ورزشکار شهر کمک کند.

در این دوره از مسابقات که به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و هیئت فوتبال استان آن را برگزار می کنند، 32 تیم در هشت گروه چهار تیمی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان (متولدین سال 70 به بعد) در سالن ورزشی کوثر شهرداری قزوین با هم رقابت می کنند.