به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی پیش از ظهر امروز در کنگره "نگاه مطهر؛ جوان نوآور و نهضت مفاهیم" در تالار شیخ طوسی حرم حضرت عبدالعظیم درباره مدیریت جامعه اسلامی و اصول حاکم بر آن، گفت: اندیشه مدیریتی استاد مطهری از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است که به شایستگی به آن پرداخته نشده است .

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تأکید کرد: تبیین اندیشه‌های شهید مطهری تبیین معارف اسلامی است، تلاش وی بر این بوده که انسجام فکری و عملی را در اندیشه های خود حفظ کند .

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: مطهری در زمینه مدیریت، مباحث گسترده‌ای مطرح و معتقد است تا جامعه مدیریت نشود به انسجام نخواهد رسید .

مطهری و اندیشه‌های نوآور، مطهری و اصول مدیریت جامعه اسلامی، مطهری و نخبگان دانشگاهی، مطهری و هنر، مطهری و بانوان، اسلام شناسی مطهری، مطهری در آیینه دنیای اسلام و وحدت اسلامی و تقریب در اندیشه مطهری از جمله محورهای پیش بینی شده برای این کنگره یکروه هستند .

مجمع جهانی اهل بیت، دانشکده علوم و حدیث، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان مردم نهاد اندیشه ولایت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در برگزاری این کنگره مشارکت دارند.





