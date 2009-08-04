باید در تمام بزرگراههای تهران خطوط تندرو ایجاد شود

سرهنگ هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه اندازی خطوط اتوبوسهای تندرو در مسیر آزادی و مولوی ترافیک را به میزان قابل توجهی کاهش داده است گفت: خطوط اتوبوس های تندرو در خیابان مولوی به کاهش 30 درصدی ترافیک در این مسیر منجر شد و در حال حاضر هم مردم و هم کسبه از راه اندازی این مسیر بسیار راضی هستند.

اتوبوسهای تندور تحت عنوان BRT از سال 1386 برای نخستین بار در مسیر آزادی - انقلاب مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه با تاکید بر اینکه بارها اعلام شده که باید به فکر جابجایی مسافر باشیم نه راههایی برای جا به جا کردن خودرو گفت: به عنوان یک مقام مسئول در بخش ترافیک و بر اساس نظر کارشناسی اعلام می کنم که باید تمام بزرگراههای تهران بدون استثنا دارای خطوط اتوبوسهای تندرو شوند.

سرهنگ هاشمی همچنین افزود: هیچ مسئولی نمی تواند منکر نقش قابل توجه خط تندرو آزادی ـ تهرانپارس در کاهش ترافیک این منطقه باشد. چرا که میزان جابجایی مسافر در این مسیر از 150 هزار نفر به 450 هزار نفر در روز رسیده و اگر قرار بود این 300 هزار مسافر جدید با خودروی شخصی یا تاکسی در مسیر تردد کنند از آزادی تا تهرانپارس جهنم ترافیکی به راه می افتاد.

هیچ مسئولی نمی تواند منکر نقش قابل توجه خط تندرو آزادی ـ تهرانپارس در کاهش ترافیک این منطقه باشد سرهنگ هاشمی

این مقام مسئول در نیروی انتظامی تاکید کرد : بر اساس بررسیهای کارشناسی صوت گرفته راه اندازی خطوط اتوبوس تندرو در بزرگراههای شمالی ـ جنوبی و غربی ـ شرقی باعث می شود که ظرفیت جابه جایی حمل و نقل عمومی تهران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از ترافیکهای بزرگراهها کم شود.

سرهنگ هاشمی در پاسخ به این سئوال که ایده شما مسلما با مخالفان جدی مواجه خواهد شد چون در راه اندای همین سه خط اتوبوس تندرو هم شهرداری تهران با موانع و سنگ اندازیهای زیادی رو به رو بود گفت: این مردم هستند که باید بپذیرند راه اندازی خطوط اتوبوس تندرو به نفع آنهاست و از طرفی مگر مدیران به جز منافع مردم باید اولویت دیگری داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی افزود: می توانیم جو درست کنیم و کاری کنیم که مردم نپذیرند. یا می توان همه مردم را همراه کنیم. در مورد خیابان مولوی الان کسبه می بینند که راه اندای این خطوط نه تنها به ضرر آنها نشده بلکه با راه اندازی آن هم ترافیک کمتر شده و هم مراجعه مردم به دلیل دسترسی راحت تر افزایش یافته است.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی همچنین با بیان اینکه می توان با مدیریت هوشندانه بیشترین استفاده را از ظرفیتهای موجود کرد گفت: تصور نمی کنم دیگر هیچ مقام مسئولی با خطوط تندرو و تاثیر قابل توجه آنها در کاهش ترافیک تهران مخالفتی داشته باشد و به همین دلیل باید از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده کرد.