گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: از مداحان انتظار می‌رود از بدعتهای ناپسند در آیینهای عزاداری و مراسم مربوط به ایام عزاداری امام حسین (ع) پرهیز و به محتوا بیشتر دقت کنند. حجت‌الاسلام مهدی ستوده در مراسم اختتامیه دوره‌ آموزشی مداحان و شعرای مذهبی اردبیل افزود: آنچه باعث غنای مداحی ماه محرم و نهضت تاریخی امام حسین (ع) می‌شود، پرداختن به اصل واقعه و تبیین آموزه‌های این قیام است که باید در قالب هنرمندانه ارائه شود. وی اصلی‌ترین فلسفه و پیام عاشورا را پیام آگاهی و معرفت اعلام کرد و اظهار داشت: جامعه امروز به جای بیان برخی حرکات و سکنات بی‌محتوا به بیان پیامهای عاشورا و نهضت خونین امام حسین (ع) نیاز دارد تا شاهد رستگاری جامعه باشیم. ستوده با انتقاد از برخی مداحان در روی آوردن به شعرهای بی‌محتوا، سست و بی ‌پایه خاطرنشان کرد: این امر بزرگترین خطر و تهدید است. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل رونمایی از جلوه‌های مختلف قیام اباعبدالله‌الحسین (ع) را یادآور شد و خاطرنشان کرد: نهضت امام حسین(ع) نوآوری‌ها و خلاقیتهایی در درون دارد که هنوز برای ما نهفته و پنهان مانده است.

- هیئت "محبان ثارالله (ع)" منطقه 10 تهران به ‌مناسبت سالگرد عملیات مرصاد، یاد شهدای این عملیات را گرامی داشت. این هیئت در این مراسم از سخنرانی حجت‌الاسلام موسوی و مداحی حسین‌ جلیلیان بهره‌برد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قم گفت: قرآن آموزان علاوه بر قرائت و رعایت صوت و لحن در قرآن، باید آن را در عمل برای ورود به زندگی فردی، اجتماعی و تحقیقی به کار گیرند. حجت‌الاسلام اسکندری در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن کریم جوانان استان اظهار داشت: در نزد پروردگار عالم هیچ محفلی محبوبتر از محافل قرآنی نیست و خداوند قرآن آموزان را از خود می‌داند و به مناجات و صدای قلبشان گوش فرا می‌دهد. وی حضرت علی اکبر(ع) را الگو و اسوه‌ای برای جوانان دانست و افزود: جلوه‌های متعالی زندگی حضرت علی اکبر(ع) شامل اخلاق، رفتار، تربیت و ولایتمداری می‌تواند سرلوحه‌ای برای برنامه‌های زندگی جوانان قرار گیرد. مدیرکل تبلیغات اسلامی قم عمل قرآن‌آموزان موسسات را غرورآفرین عنوان کرد و بیان داشت: عمل قرآن‌آموزان که موجبات خوشنودی پروردگار عالم را فراهم می‌کند، مایه غرور و سربلندی است. وی زندگانی انسانها را دارای دو بعد حیوانی و انسانی دانست و با اشاره به برخی آیات قرآنی خاطرنشان کرد: انسانها در برخی موارد پست‌تر از حیوانات قرار می‌گیرند و این مسئله در زمانی تحقق می‌یابد که استعدادهای انسانی خود را به سمت و سوی امیال مادی سوق می‌دهند و در آن سو گام برمی‌دارند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفدهم مردادماه سالروز شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار گفت: رسالت خبرنگاران در امر هدایت و روشنگری جامعه‌ مانند رسالت انبیا، ائمه معصومین(ع) و عالمان دینی است. حجت الاسلام صفر قربانپور ضمن اشاره به مسئولیت دشوار و خطیر خبرنگاران در جهت اطلاع رسانی و تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز نقش و اهمیت رسانه‌های اجتماعی در جامعه افزود: خبرنگاری یک شغل مقدس است و می‌ تواند در هدایتگری توده مردم بسیار موثر باشد. وی اظهار داشت: در انجام این رسالت، خبرنگار باید صاحب نظر در امر نقد، تحلیل و بررسی باشد تا بتواند اخبار درست را از اخبار کاذب تشخیص دهد. این مسئول با بیان اینکه یک خبرنگار از چیره‌شدن احساسات و عواطف خود در خبر خودداری می‌کند، تصریح کرد: خبر باید مستند باشد و خبرنگار نیز باید مانند یک پژوهشگر، محققانه و با امعان نظر به اخبار بنگرد.

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی از برگزاری دوره آموزشی تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر و روسای تشکل‌های دینی در فارس خبر داد. حجت‌الاسلام علی دارابی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: مجموعه‌ آموزشهای تخصصی این دوره با موضوعاتی مانند آسیب‌شناسی فرهنگی، آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی، جامعه‌شناسی دین، آموزش خانواده، آشنایی با نقش نهادهای تاثیرگذار اجتماعی و الگوی تربیتی جوان و ناهنجاری‌های اجتماعی بود که بر اساس سرفصلهای تدوین شده و به منظور توانمندسازی روحانیون و روسای تشکلهای دینی در حوزه‌های فرهنگی و تبلیغی انجام شد. وی ادامه داد: آموزشهای تخصصی و مهارتی ویژه‌ روحانیون مستقر و روسای تشکلهای دینی استان فارس از تاریخ سی و یکم خرداد تا دوم مرداد در شیراز برگزار شد.

- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: با توجه به ضرورت حرکت در مسیر تبیین مسائل فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، بحث پیوست فرهنگی یک حقیقت اجتناب‌ناپذیر است که باید مورد عنایت تمام مسئولین قرارگیرد. حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در استانداری هرمزگان با تاکید بر ضرورت ارائه پیوست فرهنگی در طرحهای قابل اجرا افزود: تمام دستگاههای فرهنگی باید در کنار انجام سایر امور این مهم را نیز اجرایی کنند. وی خاطرنشان کرد: بحث پیوست فرهنگی هنوز به طور کامل نهادینه نشده و در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت پذیرد. وی با بیان نقش بسزایی که زنان در رشد و تکامل جامعه اسلامی دارند، تعیین اولویت‌های فرهنگی و آموزشی مربوط به بانوان و خانواده را امری لازم و مفید خواند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: آموزشهای دینی در مهدهای کودک باید طوری باشد که به رفتار تبدیل شود. حجت‌الاسلام علی دشتکی افزود: بزرگترین مشکل جامعه ما عدم توجه خانواده‌ها به آموزش‌های ارائه شده در دهه اول زندگی بچه‌هاست.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: تفسیرهای انحرافی از انتظار فرج عامل اصلی در تحریف فرهنگ مهدویت است. حجت‌الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی افزود: باید منتظران واقعی امام زمان (عج) به شناخت درستی از این فرهنگ برسند. وی ادامه داد: دشمن با تحریف واقعیتهای اسلام سعی در انحراف جوانان داشته و آسیبهایی را به جوامع شیعه وارد می‌کند، بنابراین وظیفه اصلی مسئولان ابتدا شناسایی این مشکلات و آگاهی بخشی به نسل جوان در زمینه فلسفه انتظار و ظهور است. این مسوول یادآور شد: فرهنگ مهدویت و انتظار، بخشی از آرمانهای نظام اسلامی و مکتب تشیع است و همواره در طول تاریخ پژوهشگران و دانشمندان بزرگ اسلامی برای تبیین آن تلاش کرده‌اند. مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین خاطرنشان کرد: مهدویت اندیشه‌ای سازنده است، اندیشه انتظار را به دنبال دارد و دارای تاثیرگذاری تربیتی و انسان سازی است.

- برنامه هفتگی هیئت "امام سجاد (ع)» منطقه 12 تهران، سخنرانی پیرامون تاثیر اسلام بر فرهنگ جامعه ایران است. این هیئت در برگزاری مراسم شبهای شنبه از سخنرانی حجت‌الاسلام جواد کاظمی و مداحی محمدرضا عظیمی بهره می‌برد.