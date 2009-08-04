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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

نامه محمدیان به شاهرودی:

قوه قضاییه با خاطیان حادثه کوی قاطعانه برخورد کند

قوه قضاییه با خاطیان حادثه کوی قاطعانه برخورد کند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع و بدون ملاحظه با خاطیان حوادث کوی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدیان در این نامه آورده است: همانگونه که مستحضرید در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وقایعی در کوی دانشگاه تهران به وقوع پیوست که موجب تاثر فراوان علاقمندان به انقلاب و نظام گردید. به گونه‌ای که رهبر عظیم‌الشان انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند: "انسان دلش خون می‌شود از بعضی از این قضایا بروند کوی دانشگاه جوان ما را دانشجویان را آن هم دانشجویان مومن و حزب‌اللهی را نه آن شلوغ کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند آن وقت شعار رهبری هم بدهند".

در ادامه این نامه آمده است: در شب 25 خرداد ماه سال جاری در خیابانهای اطراف کوی دانشگاه تهران تعداد محدودی دانشجو به همراهی افراد غیردانشجو ـ که خود را در میان دانشجویان قرار داده بودند تا نیمه‌های شب ضمن تجمع، اقدام به سر دادن شعارهای تند علیه نظام نموده و با پرتاب سنگ و مواد آتش ‌زا به سوی نیروهای انتظامی به زد و خورد با آنان پرداختند. با ورود تعدادی از افراد لباس‌ شخصی به داخل کوی و مقارن با آن ورود نیروی انتظامی به کوی، اغلب افراد اغتشاشگر صحنه را ترک کرده و از سمت شمال کوی اقدام به فرار می‌ کنند و تعداد محدودی نیز به اتاقهای خوابگاه و یا کتابخانه پناه می‌برند.

در بخش دیگری از نامه محمدیان به شاهرودی آمده است: رفتار و برخوردهایی که با دانشجویان مستقر در کوی انجام گرفته است ـ که بیشتر آنها هیچ نقشی در اغتشاشات نداشته و اغلب از دانشجویان متدین و انقلابی بوده و مشغول استراحت یا مطالعه برای امتحان بودند ـ با هیچ منطقی قابل دفاع نمی‌باشد. تخریب درب اتاقها، فحاشی به دانشجویان و ضرب‌ و شتم ایشان موجب صدمات فراوان جسمی و روحی آنان گردیده است که جبران این لطمات مدتهای مدیدی به طول خواهد انجامید و با کمال تاسف شدید باید گفت این حادثه خاطره تلخی را در اذهان دانشجویان حک کرده است که فقط با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با خاطیان این حوادث ممکن است از خاطره‌ها زدوده و تا حدی التیام یابد.

محمدیان در ادامه این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفته است: جبران این خسارتهای بزرگ در گروی شناسایی، محاکمه و برخورد با همه عاملان و مسببان ـ اعم از دانشجویان و اغتشاشگر و مهاجمان به دانشجویان بی‌گناه ـ می‌ باشد که این امر با عزم جدی و پیگیری مستمر مسوولان عالی امنیتی و قضایی کشور میسر خواهد بود.

محمدیان در ادامه تاکید کرده است: از حضرتعالی که همواره نسبت به امور مربوط به دانشگاهیان دلسوزی و عنایت ویژه ‌ای داشته‌اید تقاضا می ‌شود با توجه به حساسیت و اهمیت فراوان این موضوع دستور فرمایید پیگیریهای جدی و لازم در این خصوص به عمل آید. امیدواریم با تدابیر حضرتعالی ترتیبی اخذ گردد تا ان‌شاءالله از این پس هیچگاه شاهد بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

کد مطلب 923885

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