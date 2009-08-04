قوه قضاییه با خاطیان حادثه کوی قاطعانه برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدیان در این نامه آورده است: همانگونه که مستحضرید در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وقایعی در کوی دانشگاه تهران به وقوع پیوست که موجب تاثر فراوان علاقمندان به انقلاب و نظام گردید. به گونه‌ای که رهبر عظیم‌الشان انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند: "انسان دلش خون می‌شود از بعضی از این قضایا بروند کوی دانشگاه جوان ما را دانشجویان را آن هم دانشجویان مومن و حزب‌اللهی را نه آن شلوغ کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند آن وقت شعار رهبری هم بدهند".

در ادامه این نامه آمده است: در شب 25 خرداد ماه سال جاری در خیابانهای اطراف کوی دانشگاه تهران تعداد محدودی دانشجو به همراهی افراد غیردانشجو ـ که خود را در میان دانشجویان قرار داده بودند تا نیمه‌های شب ضمن تجمع، اقدام به سر دادن شعارهای تند علیه نظام نموده و با پرتاب سنگ و مواد آتش ‌زا به سوی نیروهای انتظامی به زد و خورد با آنان پرداختند. با ورود تعدادی از افراد لباس‌ شخصی به داخل کوی و مقارن با آن ورود نیروی انتظامی به کوی، اغلب افراد اغتشاشگر صحنه را ترک کرده و از سمت شمال کوی اقدام به فرار می‌ کنند و تعداد محدودی نیز به اتاقهای خوابگاه و یا کتابخانه پناه می‌برند.

در بخش دیگری از نامه محمدیان به شاهرودی آمده است: رفتار و برخوردهایی که با دانشجویان مستقر در کوی انجام گرفته است ـ که بیشتر آنها هیچ نقشی در اغتشاشات نداشته و اغلب از دانشجویان متدین و انقلابی بوده و مشغول استراحت یا مطالعه برای امتحان بودند ـ با هیچ منطقی قابل دفاع نمی‌باشد. تخریب درب اتاقها، فحاشی به دانشجویان و ضرب‌ و شتم ایشان موجب صدمات فراوان جسمی و روحی آنان گردیده است که جبران این لطمات مدتهای مدیدی به طول خواهد انجامید و با کمال تاسف شدید باید گفت این حادثه خاطره تلخی را در اذهان دانشجویان حک کرده است که فقط با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با خاطیان این حوادث ممکن است از خاطره‌ها زدوده و تا حدی التیام یابد.

محمدیان در ادامه این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفته است: جبران این خسارتهای بزرگ در گروی شناسایی، محاکمه و برخورد با همه عاملان و مسببان ـ اعم از دانشجویان و اغتشاشگر و مهاجمان به دانشجویان بی‌گناه ـ می‌ باشد که این امر با عزم جدی و پیگیری مستمر مسوولان عالی امنیتی و قضایی کشور میسر خواهد بود.

محمدیان در ادامه تاکید کرده است: از حضرتعالی که همواره نسبت به امور مربوط به دانشگاهیان دلسوزی و عنایت ویژه ‌ای داشته‌اید تقاضا می ‌شود با توجه به حساسیت و اهمیت فراوان این موضوع دستور فرمایید پیگیریهای جدی و لازم در این خصوص به عمل آید. امیدواریم با تدابیر حضرتعالی ترتیبی اخذ گردد تا ان‌شاءالله از این پس هیچگاه شاهد بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.