10 هزار واحد مسکونی شهر مشهد مقاوم نیستند

محمدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ساخت و سازهایی که از مسیر مقررات ملی ساختمان انجام می‌ شود، به لحاظ مقاومت در مقابل بلاهای طبیعی بسیار مقاوم هستند.

‌رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به وجود 700 هزار نفر حاشیه نشین در شهر مشهد، گفت: 10 هزار واحد مسکونی حاشیه شهر مشهد به دلیل اینکه ساخت و ساز سنتی داشته‌اند، مقاوم نیستند.

وی افزود: با وجود اینکه زلزله ‌های زیادی در طول 30 سال گذشته در کشور رخ داده است، نتوانسته ‌ایم با ساخت و سازهای مقاوم، بلاهای طبیعی را مدیریت کنیم.

رئیسی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری ‌های نوین ساختمان مشکل کم مقاومتی ساختمانهای حاشیه شهر مشهد حل خواهد شد.

وی ادامه داد: بهینه‌ سازی ساخت ‌و ‌ساز و اجرای قانون مقررات ملی ساختمان در احداث بناها باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و رسانه ‌های گروهی با فرهنگسازی مردم را به اهمیت استفاده از مصالح استاندارد، به کارگیری کارگر ماهر و اهمیت بهینه ‌سازی مصرف انرژی آشنا کنند.

وی با بیان اینکه از دو ماه گذشته و با پیگیری‌ های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تعامل اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش کارگران به صورت جدی آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آموزش پنج هزار کارگر ساختمانی در قالب دوره‌ های آموزش فنی و حرفه‌ ای با صرف هزینه 20 میلیارد ریال توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی در سال جاری در دست انجام است.

رئیسی افزود: دو هزار میلیارد تومان سرمایه استان به بخش ساخت و ساز هدایت می شود که اگر این سرمایه به درستی مدیریت نشود، ثروت ملی کشور به مشکل ملی تبدیل خواهد شد.