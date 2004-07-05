موشك باران منازل فلسطينيها در غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ،شاهدان عيني گفتند: اين بالگردها دستكم چند موشك به سوي يك كارگاه آهنگري دراردوگاه جباليا درشمال شهرغزه شليك كردند كه درجريان آن چهار فلسطيني مجروح شدند.



پس ازچند دقيقه ازاين حمله، هليكوپترهاي آپاچي اسراييلي مجددا يك كارگاه آهنگري را در كوي الزيتون در شهرغزه مورد هدف قراردادند كه طي آن دو فلسطيني مجروح شدند.

هنوزسخنگوي نظاميان صهيونيست درباره اين حملات هيچ گونه توضيحي نداده است.اما منابع پزشكي فلسطين صبح امروز از شهادت يك فلسطيني درشهررفح به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست خبر دادند.



يك مسئول پليس شهرغزه نام اين شهيد فلسطيني را "رفعت عمر ابو عمره "(28 ساله) از ساكنان رفح اعلام كرد و گفت : نظاميان اسراييلي مستقردرگذرگاه صلاح الدين در نوار مرزي غزه با مصر اين فلسطيني را بدون هيچ دليلي به ضرب گلوله به شهادت رساندند.



طي روزهاي اخيرارتش اشغالگر قدس چندين كارگاه آهنگري فلسطينيها را درنوارغزه با تصور براينكه مبارزان فلسطيني از اين كارگاهها براي ساخت سلاح استفاده مي كننند، مورد حملات شديد قرار داده است.