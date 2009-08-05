پخش جدیدترین رویدادهای موسیقی ایران از رادیو البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سروستان برنامه ای با مشارکت فعال مخاطب است که با محوریت پخش سرودها و موسیقی های در خواستی فعالیت دارد.

آشنایی مخاطب با آثار جدید تولید شده در مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، هنرمندان ارزشمند حوزه موسیقی و آثار فاخر و همچنین پخش موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و ترویج هنر ارزشمند ایرانی از جمله اهداف این برنامه است.

سروستان از ساعت 18 تا 19 روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته پخش می شود.

شنوندگان این برنامه از طریق واحد ارتباطات مردمی، ترانه ها و موسیقی های مورد علاقه خود را درخواست می کنند و در هر برنامه حدود هفت تا 10 سرود و موسیقی و تصنیف درخواستی پخش می شود.

هر روز در برنامه سروستان یک ترانه یا تصنیف جدید معرفی و تقدیم شنوندگان می شود و انعکاس تازه ها و جدیدترین رویدادهای هنری منطقه غرب استان تهران و کشور نیز از جمله بخشهای مهم برنامه سروستان است.

با توجه به تهاجم وسیع فرهنگ غرب و تولید انبوه آثار بی هویت که روحیه نسل جوان را نیز تخریب می کند، سروستان سعی دارد با پخش آثار فاخر، ارزشمند و اصیل ایرانی در راستای حفظ و حراست از فرهنگ و هنر ایران زمین گام بردارد.

همچنین به منظور ارتباط هر چه بیشتر و سریعتر مخاطب با برنامه، طرح راه اندازی وبلاگ برنامه سروستان در سایت رادیو البرز در دست بررسی است.

با راه اندازی این وبلاگ شنوندگان می توانند به آثار پخش شده از سروستان در ماه های قبل با ترتیب تاریخ و روز دسترسی داشته باشند.