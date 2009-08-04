خروجم از جریان 14 مارس در راستای حمایت از سلیمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط در گفتگو با روزنامه النهار چاپ لبنان اظهار داشت: خروج من از جریان 14 مارس به معنای پیوستن به گروه هشت مارس نیست بلکه من حامی و پشتیبان "میشل سلیمان" رئیس جمهور توافقی لبنان خواهم بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که عنوان دولت جدید دولت وحدت ملی است و همه ما در چارچوب این توافق قرار داریم و میشل سلیمان ضامن آن به شمار می رود پس ما از وی حمایت خواهیم کرد.

جنبلاط در ادامه گفت: موضع من تمایز و جدایی از جریان 14 مارس است و می خواهم مستقل باشم. وی در عین حال ابراز عقیده کرد که موضع وی روند تشکیل دولت را تغییر نخواهد داد.

وی همچنین بر آمادگی خود برای تسهیل در روند تشکیل دولت تاکید کرد.

خاطرنشان می شود که ولید جنبلاط روز دوشنبه اعلام کرد که ائتلاف وی با 14 مارس به حکم ضرورت صورت گرفت و نباید ادامه پیدا کند.

گروه 14 مارس پس از ترور "رفیق حریری" نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 تاسیس شد، و سیاست آنان بر دشمنی با سوریه و حمایت از آمریکا و غرب تمرکز دارد.

جنبش مستقبل به ریاست "سعد الحریری"، حزب سوسیالیست ترقیخواه به ریاست "ولید جنبلاط" و حزب نیروهای لبنانی و حزب کتائب لبنان از جمله موسسان این ائتلاف در چهار سال پیش بودند.