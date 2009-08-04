قرآن بسیار کوچکی در الجزایر به نمایش عمومی گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیو استریت تایمز، کربوش محمد برگزار کننده این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت که این کتاب با 2 سانتیمتر طول و 6/0 سانتیمتر عرض و وزن 4/3 گرم را به عنوان هدیه ازدواج خود در سال 1987 از مادرش دریافت کرده است.

کربوش گفت که مادرش از سال 1967 با فکر اینکه روزی این قرآن را به پسرش هدیه کند آن را نگاه داشته است.

برگزار کننده این نمایشگاه گفت که این کتاب بسیار کوچک یک قرن پیش در قاهره نوشته شده است.

کربوش اعتقادارد که این قرآن کوچکترین قرآن در جهان است چرا که از قرآن کوچکی که اخیراً تصاویر آن از شبکه ماهواره ای عرب پخش شده نیز کوچکتر است.

کربوش محمد گفت که قرآن دیگری هم با ابعاد 2/2 سانتیمتر طول، 7/1 سانتیمتر عرض و 9 میلیمتر پنها به وزن 5/3 گرم دارد که آن هم یک قرن پیش نوشته شده است.

وی گفت که می‌خواهد دومین قرآن کوچک خود را به یک موزه یا یکی از نهادهای علی یا فرهنگی کشور خود هدیه کند.