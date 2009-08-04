تاکید ایران و عمان بر لزوم گسترش همکاری ها/ اهمیت ویژه همکاری امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و سلطان قابوس ظهر سه شنبه درمذاکرات مشترک و پس ازحدود دو ساعت گفتگوی خصوصی درباره روابط دوجانبه و مهمترین مسایل منطقه ای و بین المللی ،با بیان اینکه همکاری های امنیتی ایران و عمان از اهمیت ویژه ای برای ثبات در منطقه برخوردار است ، تصریح کردند: جمهوری اسلامی ایران و عمان می توانند با طراحی جامع و مناسب در راستای تامین امنیت پایدار در منطقه حساس خلیج فارس و دریای عمان گام بردارند .



رئیس جمهوری اسلامی ایران و پادشاه عمان توسعه همکاری های اقتصادی را به نفع ملت های دو کشور دانستند و اظهار داشتند : باید از همه ظرفیت های فراوان موجود در عرصه های مختلف تجاری ، حمل و نقل و انرژی برای گسترش و افزایش روابط اقتصادی ایران وعمان استفاده کرد .



دکتر احمدی نژاد و سلطان قابوس با اشاره به مشترکات سیاسی ، تاریخی و فرهنگی ایران و عمان خاطر نشان کردند: روابط دوستانه و برادرانه ایران وعمان در منطقه ممتاز است .



رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با پادشاه عمان با تاکید بر اینکه برادری و مودت آینده روابط ممتاز ایران و عمان را روشن کرده است ، تصریح کرد : تهران برای توسعه مناسبات همکاری های رو به گسترش با مسقط هیچ محدودیتی ندارد .



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ایران از هر طرحی برای توسعه روابط با عمان استقبال می کند ، گفت : پیشرفت و امنیت عمان به نفع همه از جمله ایران است و تهران آماده انتقال تجربیات و دستاوردها به مسقط است .



پادشاه عمان نیز در این مذاکرات انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را برای خدمت به مردم تبریک گفت .



سلطان قابوس با تاکید بر اینکه سفر دکتر احمدی نژاد به عمان نقطه عطف و سرآغازی برای توسعه حداکثری روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان در عرصه های گوناگون است ؛ اظهار داشت : سفر من به ایران نتایج خوب و ارزنده ای برای ایران و عمان خواهد داشت .

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