پیر نارکی؛ تجلیگاه آیین زرتشتیان/ برگزاری آزادانه مراسم اقلیتهای مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این آیین زرتشتیان نیز همچون سایر آیینهای آنها فلسفه وجودی زیبایی دارد که بیشتر به افسانه شباهت دارد، افسانه هایی که امروز مقدس ترین روزهای زرتشتیان جهان به ویژه ایران را رقم زده است.

پیروان کیش زرتشت هر سال از روز مهر تا ورهرام از ماه امرداد که همان 12 تا 16 مردادماه خورشیدی است در این زیارتگاه در شهرستان مهریز، پیرامون عقاید و باورهای خود حلقه می زنند و به برگزاری مراسم های ویژه این روزها می پردازند.

بر خلاف سایر مراسم زرتشتیان که در زیارتگاههای آنها برگزار می شود، این مراسم تنها جنبه مذهبی ندارد و در آن جشنواره های شاد فرهنگی،‌ هنری و ورزشی نیز برگزار می شود که البته از ماهها قبل فراخوان این مسابقات به انجمنهای مختلف این کیش ارائه شده است.

تاریخچه پیر نارکی

در 58 کیلومتری شهر یزد و در دامنه کوه نارکی زیارتگاهی وجود دارد که بر اساس باورهای مختلف پناهگاهی برای زربانو یا همان نازبانو از شاهزادگان یزد و عروس پادشاه پارس در زمان حمله تازیان به ایران بوده است.

در زمان حمله پارسیان به ایران، زربانو از پارس به یزد که مرکز حمله دشمنان بوده می‌گریزد اما درمی‌یابد که یزد نیز مورد حمله قرار گرفته، بنابراین به کوهی در "دره زنجیر" رسیده و در خواست تا در کوه پناه بگیرد اما کوه او را در پناه خود نپذیرفت و به همین دلیل زرتشتیان تا این زمان نیز به این کوه سنگ می‌زنند.

در آن هنگام مردی نیز با چارپای خود از آن مسیر می‌گذشته اما او نیز به درخواست نازبانو برای یاری به وی توجهی نمی کند و این شاهزاده یزدی به کوه "گیگون" ‌ می رود و از کوه گذر می کند و در دامنه کوه نارکی درخواست یاری از پروردگار می کند.

در این هنگام کوه وی را در خود پناه می دهد و از آنجا چشمه ای در خشکی روان می شود. شب هنگام مسافری خسته که از آنجا گذر می کرده، در آن جایگاه استراحتی می کند، به خواب رفته و در خواب نازبانو به وی سفارش می کند که زیارتگاهی را در آنجا بنا دهد.

زرتشتیان در این روز که مصادف با زمان پناه دادن کوه به زربانو است در این جایگاه گردهم می آیند و به اوستا خوانی و یزشن خوانی و شادی شادمانی می پردازند.

موقعیت جغرافیایی پیرنارکی

پیرنارکی در 58 کیلومتری جنوب شرقی یزد در دامنه کوه غربی بلندی به نام "تجنک" نزدیک دره‌ زنجیر و یا در نزدیکی تفت از دره گیگون قرار دارد.

ساختمان این زیارتگاه شامل اتاقی است که پذیرای دلهای گرم زیارت‌ کنندگان زرتشتی است و در بیرون این اتاق مکانی برای شستشوی دست و صورت در نظر گرفته شده است. خارج از دری که این دو محل را در بر می ‌گیرد، ساختمانهایی به نام خیله از دهش خیراندیشان ساخته شده است.

این خیله‌ها برای ماندن چند روزه زیارت ‌کنندگان پیش ‌بینی شده ‌اند.

این آیین هر سال از 12 مرداد که به روز "سروش ایزد" معروف است به مدت پنج روز با حضور پیروان این کیش برگزار می ‌شود.

مراسم های پیرنارکی

در این مراسم که پنج روز به طول می انجامد علاوه بر نیایش و برپایی آیینهای مختلف مذهبی، جشنها و جشنواره هایی نیز برگزار می شود و علاقمندان حاضر در این مکان در مسابقات مختلفی از جمله نقاشی، شعر، عکس، خوشنویسی و مسابقات ورزشی شرکت می کنند.

در این روز همچنین دانشجویان و دانش ‌آموزان موفق، زوجهای جوان، خیران زرتشتی، شهدای این کیش و ... معرفی و تجلیل می ‌‌شوند.

پیرنارکی یکی از قدیمی ‌ترین زیارتگاه‌های زرتشتیان ایران است که در 20 کیلومتری شمال‌غربی مهریز و 50 کیلومتری مرکز استان یزد در دامنه کوه کم‌ ارتفاعی به همین نام قرار دارد.

از جمله زیارتگاه‌ های زرتشتیان می‌توان پارس بانو، هریشت اردکان، قعله اسدان یزد، چک‌چک اردکان،‌ نارستانه و ... اشاره کرد.