صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش داستان دو مرد و یک زن است که برای خدمت به موجودی انتخاب میشوند که شناخت نسبت به آن ندارند. ارتباط خاصی با بستر رئالیتستی اثر برقرار کردم و به همراه بازیگران گروه تلاش کردیم در کنار طنز موجود در اثر گزندگی و ماهیت تراژیک آن را بیرون بکشیم.
وی افزود: نمایش "ویولنهاتان را کودک کنید" نوشته ویکتور هائیم است که توسط اصغر نوری ترجمه شده است و هوتن شکیبا، حامد منافی ومن در این نمایش بازی میکنیم. این نمایش از 15 مردادماه تا اوایل شهریورماه ساعت 19:15 در تالار کوچک مولوی روی صحنه میرود.
نمایش "ویولنهاتان را کوک کنید" به کارگردانی شیما صادقی از 15 مردادماه در تالار کوچک مولوی روی صحنه میرود.
کد مطلب 923900
نظر شما