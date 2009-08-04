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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

"ویولن‌هاتان را کوک کنید" در مولوی به روی صحنه می‌رود

"ویولن‌هاتان را کوک کنید" در مولوی به روی صحنه می‌رود

نمایش "ویولن‌هاتان را کوک کنید" به کارگردانی شیما صادقی از 15 مردادماه در تالار کوچک مولوی روی صحنه می‌رود.

صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش داستان دو مرد و یک زن است که برای خدمت به موجودی انتخاب می‌شوند که شناخت نسبت به آن ندارند. ارتباط خاصی با بستر رئالیتستی اثر برقرار کردم و به همراه بازیگران گروه تلاش کردیم در کنار طنز موجود در اثر گزندگی و ماهیت تراژیک آن را بیرون بکشیم.

وی افزود: نمایش "ویولن‌هاتان را کودک کنید" نوشته ویکتور هائیم است که توسط اصغر نوری ترجمه شده است و هوتن شکیبا، حامد منافی ومن در این نمایش بازی می‌کنیم. این نمایش از 15 مردادماه تا اوایل شهریورماه ساعت 19:15 در تالار کوچک مولوی روی صحنه می‌رود.
کد مطلب 923900

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