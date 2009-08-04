صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش داستان دو مرد و یک زن است که برای خدمت به موجودی انتخاب می‌شوند که شناخت نسبت به آن ندارند. ارتباط خاصی با بستر رئالیتستی اثر برقرار کردم و به همراه بازیگران گروه تلاش کردیم در کنار طنز موجود در اثر گزندگی و ماهیت تراژیک آن را بیرون بکشیم.



وی افزود: نمایش "ویولن‌هاتان را کودک کنید" نوشته ویکتور هائیم است که توسط اصغر نوری ترجمه شده است و هوتن شکیبا، حامد منافی ومن در این نمایش بازی می‌کنیم. این نمایش از 15 مردادماه تا اوایل شهریورماه ساعت 19:15 در تالار کوچک مولوی روی صحنه می‌رود.

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