سازمان بنادر براي بيش از 120 فروند كشتي ايراني گواهينامه امنيتي صادر كرده است

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص آيين نامه فوق اظهار داشت: سازمان بين المللي دريانوردي(IMO ) پس از حادثه 11سپتامبر در فراهمايي دپلماتيك آذرماه سال 1381 خود با قيد فوريت و نگرش بر اصلاح برخي از مفاد كنوانسيون SOLS (نجات جان انسان در دريا) ، كشورهاي عضو را به تدوين آيين نامه بين المللي امنيت كشتي وتسهيلات بندري(ISPS CODE ) موظف كرد، به طوري كه كشورهاي فوق بايد رعايت الزامات آيين نامه مزبور را از اول جولاي 2004( 11 تيرماه سالجاري) اجرايي كنند.

احمد دنيا مالي افزود: كليه شناورهاي بين المللي و تندرو، باري با وزن ناخالص 500 تن و بالاتر و واحدهاي حفاري متحرك فرا ساحلي كه مبادرت به سفرهاي بين المللي مي كنند بايد انطباق كامل با آيين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري داشته باشند. به گفته وي، اين گونه كشتي ها بايد داراي نقشه امنيتي، افسر امنيتي وگواهينامه امنيتي معتبر بين المللي(ISSC ) باشند.

دنيامالي با تاكيد بر اين كه شناورهاي فوق براي ورود به بنادر مكلف به تدوين پلان امنيتي و گماردن افسر امنيتي هستند، خاطر نشان كرد:حتي در اين رابطه شناورها بايد موازين و الزامات مربوط به كنترل ها و بازرسي هاي امنيتي را نيز در بنادراعمال كنند.

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني تصريح كرد: براساس الزامات مقررات امنيتي، چنانچه شناوري در ورود به بندر كشوري متعاهد، داراي نواقص امنيتي باشد و بخواهد از آنجا به بندر ديگري وارد شود به علت آنكه از يك مبدا بندرآلوده( آلوده از نقطه نظر نواقص امنيتي) سفر خود را آغاز كرده است به وجود مدارك موجود، اين كشتي آلوده تلقي شده و ساير كشورهاي متعاهد مي توانند آن كشتي را به بنادر پهلودهي نكنند.

وي ادامه داد: كشورهاي متعاهد درصورت لزوم مي توانند كشتي را دراسكله هاي دور دست و متروكه با تدابير امنيتي شديدي كه پيامد آن تاخير و معطلي كشتي را در پي خواهد داشت پهلو دهي كنند.

دنيا مالي، تدوين دستورالعمل اجرايي آيين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري براي كشتي ها وشناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران را با هدف بهره گيري از100 درصد توان داخلي، حصول اطمينان از برقراري امنيت كشتيهاي تحت پرچم ايران و اقدام به صدور گواهينامه بين المللي امنيت كشتيها عنوان و تصريح كرد: برهمين اساس، سازمان بنادر و كشتيراني تاكنون توانسته با اجراي آيين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري، براي بيش از 120 فروند كشتي ايراني گواهينامه امنيتي صادر كند.

به گفته وي، در اجراي آيين نامه ياد شده تاكنون طرح امنيتي براي كشتي هاي تحت پوشش شركت كشتيراني والفجر8، درياي خزر، ايران و هند و كليه طرح هاي امنيتي كشتي هاي تحت پوشش شركتهاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ملي نفتكش 100 درصد و كشتي هاي تحت پوشش شركت كشتيراني ايران مارين سرويس 90 درصد توسط كارشناسان و مميزين سازمان بنادر و كشتيراني مورد بررسي و تاييد قرار گرفته اند.

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني تصريح كرد: اجراي الزامات مقررات امنيتي دربنادرتابعه با توجه به اولويتهاي تاكيد شده در آيين نامه امنيتي و توانايي هاي موجود در طرح مذكور چهار مرحله عملياتي دسته بندي و طراحي شد كه مراحل يك تا سه طرح تا پايان روز10 تيرماه سال جاري تحقق يافت و مرحله چهارم طرح به دوره لازم الاجراشدن الزامات امنيتي مربوط مي شود.

دنيا مالي درادامه ازبرگزاري دوره هاي تخصصي آموزش داخلي و خارجي به منظور ارتقاء سطح علمي كارشناسان سازمان بنادر و كشتيراني درمركزو بنادر تابعه خبرداد و گفت: براساس آخرين آمار موجود تا پايان خرداد ماه سال جاري بيش از6هزارو750 نفردر دوره هاي مختلف، موفق به طي دوره هاي مربوطه شده اند.

وي با اشاره به اين كه درحال حاضر با توجه به تنوع فعاليت هاي بنادر، تعداد 33 بندر تجاري غير نفتي و نفتي كشور مشمول مقررات ISPS هستند، اظهارداشت: ازنقطه نظر اقتصادي، سازمانهاي امنيتي شناخته شده براي تهيه پلانهاي امنيتي هر فروند كشتي( كشتي مشمول ISPS ) به طور متوسط 5 تا 10 هزار دلار دستمزد مي گيرند و همچنين براي مميزي ميدان نيز ارقامي مشابه آن دريافت مي كنند، از اين رو در صورت بهره گيري از اين گونه سازمانها جهت تهيه پلان امنيتي كشور بنادر كشور به تعداد 33 پلان امنيتي مذكور بايد هزينه ارزي هنگفتي صرف مي شد.

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني درپايان افزود: دربرخي از بنادر دنيا از بابت هزينه هاي فوق مبالغي را از كشتي ها و صاحبان كالا دريافت مي كنند، اما سازمان بنادر و كشتيراني تا آخر سال 2004 ميلادي از اين بابت هيچگونه وجهي را عليرغم هزينه هاي انجام شده دريافت نكرد.