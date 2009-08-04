استفاده آمریکا از شرکتهای امنیتی مزدور در افغانستان و عراق خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، "شایتسا شامین" که مدیریت یک گروه پنج نفره از کارشناسان مستقل سازمان ملل را بر عهده دارد، اخیرا با همراهی همکاران خود به مدت دو هفته به بررسی پیامدهای استفاده واشنگتن از شرکت های امنیتی مزدور همچون "بلک واتر" (Black Water) در عراق و افغانستان پرداخته است.

وی در این باره اظهار داشت: امیدواریم با قانونی که اخیرا در این زمینه به تصویب رسیده است، از تکرار آنچه در عراق با وجود این شرکت ها رخ داد، در افغانستان جلوگیری شود.

"نیروهای شرکت امنیتی بلک واتر - عراق"

شامین تاکید کرد: این تدابیر جدید از وقوع حوادثی همچون آنچه در سال 2007 در عراق به کشته شدن 17 غیر نظامی توسط نیروهای شرکت امنیتی"بلک واتر" منجر شد، جلوگیری کند.