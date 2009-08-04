یک زن محجبه مسلمان به پارلمان اروپا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماهینور ازدمیر" 26 سال سن دارد و اهل ترکیه است. او با داشتن حجاب در مراسم تحلیف خویش به عنوان نماینده پارلمان اروپا در بروکسل شرکت کرد.

ازدمیر اظهار داشت: کی زمان آن خواهد رسید که درک شود، آنچه یک زن در سر دارد مهمتر است از آنچه که وی بر سر دارد؟

علاوه بر وی، "امیر کر" و "امین ازکارا" که ترک هستند پیش از این به پارلمان اروپا راه یافته بودند.



"کر" در سال 2004 اولین شخص ترک تباری بود که به عنوان وزیر مشاور در اتحادیه اروپا در امور تمیز کردن شهر، دفع زباله و حفاظت از یادبودها منصوب شد.

در بلژیک ممانعتی در خصوص به همراه یا در بر داشتن نمادهای مذهبی مانند روسری، صلیب و کیپا در حیطه شخصی وجود ندارد و قانون اساسی این کشور حفظ شعائر مذهبی هر شخص را محترم شمرده است و موارد استثناء در امور عمومی، مدارس و بخش خصوصی حاکم هستند و شخص نمی‌تواند با به همراه داشتن نمادهای مذهبی به عنوان: پلیس، سرباز، وکیل و قاضی کار کند و کارفرمایان نیز این حق را دارند که حمل نشانه‌های مذهبی را برای کارمندان خویش ممنوع کنند.