حق مقاومت مشروع را برای خود محفوظ می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ابومازن در کنفرانس سالانه جنبش فتح در "بیت لحم" خاطرنشان کرد: ما حق مقاومت مشروع را که کمیته چهارجانبه نیز آن را پذیرفته است برای خود محفوظ می دانیم و بر اتخاذ روش های جدید مقاومت با هدف جلب افکار عمومی جهان در قبال قضیه فلسطین تاکید می کنیم.

وی بر اعتماد به گزینه صلح برای برپایی تشکیل دولت فلسطین و پایبندی به گزینه مقاومت تاکید و اعلام کرد: تشکیل کشور فلسطین در گروی رخدادهای زمانی است.

ابومازن در بخش دیگر سخنان خود مخالفت خود را با تلاش های "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از حقوق سیاسی فلسطینی ها با استفاده از طرح تسهیلات اقتصادی، اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما برای دستیابی به یک تکه نان تلاش نمی کنیم بلکه اولین و آخرین هدف ما آزادی است و زمانی که نتانیاهو تلاش می کند با طرح تسهیلات اقتصادی به عنوان جایگزین حقوق سیاسی فلسطینی ها افکار عمومی جهان را در این رابطه منحرف کند ما به وی می گوییم که استقلال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و حل و فصل قضیه آوارگان و دیگر مسائل اصلی مورد مناقشه صلح والاترین هدف ملی فلسطینی ها به شمار می رود.

ابومازن تصریح کرد: تمامی شهرک های اسرائیلی در اراضی فلسطین غیر قانونی است و مسائل اساسی دیگر نیز باید بر سر میز مذاکره حل و فصل شود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان این مطلب افزود: رهبری فلسطین بدون خالی شدن زندان های اسرائیل از تمامی اسرای فلسطینی هیچ توافقنامه [صلحی] را با اسرائیل امضا نخواهد کرد.