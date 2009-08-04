11 هزار و 200 نفر بازنشسته بدون نوبت در مراکز بیمه معاینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: سرلوحه کاری کارکنان بخش درمان تامین اجتماعی استان، ارائه خدمات درمانی با کیفیت و جلب رضایت ارباب رجوع، بیماران و بیمه شدگان است.

وی همچنین از روند پیشرفت فیزیکی ساختمان پلی کلینیک بیمارستان امام حسین (ع) اظهار رضایت کرد و افزود: امیدواریم پیمانکار مربوطه این پروژه را به موقع تحویل بدهد تا بتوانیم ظرفیت تختهای بیمارستان امام حسین (ع) را افزایش دهیم تا مشکل بیمه شدگان مرتفع شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان میانگین روازنه مراجعه بیماران به طور سرپایی و بستری در بیمارستان امام حسین(ع) را بین 800 تا 1000 نفر عنوان کرد و گفت: در این میان رضایتمندی قطعا به صفر نمی رسد ولی درصدد رفع کاستیها هستیم.

محمدی ارائه خدمات غیرمستقیم را به صورت خرید خدمات از مراکز درمانی استان از خدمات دیگر این مدیریت اعلام کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با همه مراکز درمانی و پزشکان استان قرارداد همکاری داشته و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به این مراکز و پرداخت درصدی از فرانشیز از خدمات درمانی آنها استفاده کنند.

وی راه‌اندازی مطب‌های معین را از دیگر برنامه‌های سازمان در راستای ارائه خدمات غیرمستقیم دانست و از توسعه این مراکز در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: در شهرستان‌هایی که مراکز درمانی تامین اجتماعی وجود ندارد سازمان اقدام به ایجاد مطب‌های معین تامین اجتماعی کرده است.

مدیر‌ درمان تامین اجتماعی استان زنجان در ادامه تکریم ارباب رجوع و تکریم سالمندان را از دیگر طرح‌های موفق سازمان عنوان کرد و افزود: سال گذشته بیش از 34 هزار سالمند در مراکز درمانی استان بدون نوبت ویزیت شده‌اند.