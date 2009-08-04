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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی مسئولان شد

رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی مسئولان شد

رئیس قوه قضائیه خواستار تبعیت تمام مسئولان و مدیران کشور از فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری و عمل به این توصیه ها شد و گفت: امیدوارم تمام مسئولان آنچه مصلحت نظام، انقلاب و اسلام است و دشمنان را ناامید می کند انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح سه شنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: بیانات و توصیه های مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ بسیار مفید است امیدوارم همه مسئولان کشور شرایط را به خوبی درک و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: هیئت سه نفره قضایی نتیجه اقدامات و عملکرد خود را به مردم گزارش دهند.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره دستورالعمل اجرای ماده 570 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 11/10/1381) بحث و بررسی شد.

مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون به آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

کد مطلب 923928

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