توجه به جنبه‌ های امید بخش باید در تولید اخبار مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر سه شنبه در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار در نشست مطبوعاتی افزود: روز خبرنگار فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش خبرنگاران در عرصه اطلاع ‌رسانی است.

وی بر لزوم رفع مشکلات خبرنگاران استانی تاکید کرد واظهارداشت: روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران زبان گویا و چشم بیدار جامعه‌ هستند.

استاندار گیلان همچنین به موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: در سفر دور اول و دوم هیئت دولت به استان گیلان همه مسائل و مشکلاتی که از گذشته در استان به عنوان مشکل مطرح بود در این سفرها به بحث و کارشناسی گذاشته شد و برای برطرف کردن آنها راهکارهای اساسی نیزپیش بینی شده است.

وی بیان داشت: مصوبات سفرهای دولت به گیلان موجب شناسایی تمام نیازهای استان شد و اکنون باید با تمام توان در جهت اجرایی کردن و به بهره برداری رساندن همه مصوبات تلاش کرد و به طور یقین کلیه مصوبات با حمایت دولت اجرایی خواهد شد.

قهرمانی با تأکید بر اهمیت به اتمام رساندن راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا، افزود: اجرای این خط آهن در استان تاکنون 26 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در سال جاری مبلغ 950 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: در گمرک انزلی بیش از 700 میلیارد ریال پروژه عمرانی در حال اجرا است و مبلغ دو هزارمیلیارد ریال پروژه در این گمرک تعریف شده که با برگزاری مناقصه به مرحله اجرا در خواهد آمد و همچنین ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از شش به 10 میلیون تن کالا افزایش می یابد و به عنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر از اهمیت و جایگاه و یژه ای برخوردار است.

استاندار گیلان در ادامه از اجرای سدهای شهربیجار، پلرود و شفارود در استان خبرداد و یاد آورشد: این سدها نیازمند تزریق اعتبارات قابل توجهی هستند.