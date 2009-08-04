برگزاری 25 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان افزود: در بازه زمانی نیمه دوم مردادماه تا انتهای شهریور ماه 25 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستانهای استان برگزار می شود که از این تعداد سه نمایشگاه ویژه ماه مبارک رمضان و فروش پاییزه در مشهد مقدس خواهد بود.

وی افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه ماه مبارک رمضان با محوریت اقلام غذایی از تاریخ 29 مرداد تا 6 شهریور در نمایشگاه بین المللی مشهد از ساعت 16 تا 24 در روزهای عادی و از ساعت 10 تا 24 در روزهای تعطیل پذیرای عموم شهروندان مشهدی خواهد بود .

صفرزاده تصریح کرد: دو نمایشگاه فروش پاییزه نیز از 22 تا 31 شهریور ماه در مشهد مقدس به عرضه انواع کیف و کفش، مانتو مدارس، دفاتر دانش آموزی، لوازم التحریر، مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز خواهند پرداخت.

در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان با تاکید بر تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در خصوص قیمت گوشت گوسفندی در زمینه تغییرات قیمتی برخی از اقلام کالاهای ضروری گزارشی ارائه و نوسانات قیمتی این اقلام در سال 87 و 88 بررسی شد.



