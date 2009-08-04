دو شعبه دادگستری به جرائم ارتباط با شبکه های ماهواره ای علیه نظام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور ظهر سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس افزود: در راستای صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد با آن دسته از افرادی که با برقراری ارتباط با شبکه ای ماهواره ای و یا شبکه های اجتماعی اینترنتی اقدام علیه نظم و امنیت اجتماعی و ملی می کنند، در مجموعه دادگستری استان فارس دو شعبه 14 بازپرسی و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به این جرایم اختصاص یافت.

وی ادامه داد: بر این اساس در صورت تشکیل چنین پرونده هایی، شعب مذکور در زمان فوق العاده تصمیم قضایی را صادر می کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت جامعه و ایجاد جو روانی برای آحاد اجتماع، گفت: با توجه به اینکه همواره یکی از دغدغه های دستگاه قضایی دستگیری متهمان فراری به شمار می رود، مقرر شده که قضات ناظر زندان در استان و دادستانهای حوزه های قضایی در اقدامی مناسب نسبت به صدور دستورات و نیابتهای قضایی اقدام کنند تا متهمان فراری هرچه سریعتر بازداشت شوند.

سیاوش پور در این خصوص بیان داشت: با توجه به مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در دادگستری استان و با تعامل با نیروی انتظامی و مسئولان زندانها برای رضایتمندی مردم استان از وضعیت امنیت جامعه، این مجموعه فعالانه تر از گذشته عمل خواهد کرد تا عرصه بر مجرمین تنگ تر شود.

وی همچنین از ابلاغ بخشنامه و دستور العمل جدید عفو به دادگستری فارس خبر داد و متذکر شد: با اجرای این بخشنامه بزودی تعدادی از محکومین آزاد خواهند شد ضمن اینکه مواردی که در این دستور العمل ذکر شده و متهمان آن جرائم مشمول عفو نمی شوند شامل قاچاقچیان حرفه ای، سارقین مسلح، متجاوزین به عنف، محکومین جرائم امنیتی، محاربین قاچاقچیان مسلح و یا سازمان یافته مواد مخدر، محکومین حبس ابد و حبس بیش از 20 سال در جرائم مواد مخدر در یک دادنامه و مصادیق مهم آدم ربایی و اختلاس و ارتشاء است.