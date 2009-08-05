250 جلد مشروح مذاکرات قدیمی مجلس مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارشی که از عملکرد یکساله بخش مرمت و آسیب‌شناسی کتابخانه مجلس روی وبسایت این کتابخانه قرار گرفته است بخش صحافی و مرمت کتابخانه مجلس از جمله دوایر فعال این کتابخانه بوده است.

در مدت یکسال گذشته 80 هزار برگ سند تاریخی و 150 جلد نسخه‌ خطی، مرمت و آفت زدایی شده است.

همچنین 250 جلد مشروح مذاکرات قدیمی مجلس و نیز 70 جلد کتاب چاپ سنگی و سربی مرمت شده است. در این مدت 150 جلد کتاب چاپ سنگی و سربی نیز مورد پاکسازی قرار گرفته است.

در این مدت همچنین 900 جلد روزنامه‌، 165 جلد کتاب چاپی، 91 جلد مشروح مذاکرات جدید، 45 جلد از گزارشهای سفر (فرستاده شده از مجلس شورای اسلامی)، 28 جلد پایان‌نامه، 80 جلد کتابهای چاپی مرکز پژوهش کتابخانه‌ مجلس، 40 جلد گزارشهای دولتی، 650 جلد نشریات ادواری، 140 فهرست نسخ خطی، 1600 جلد کتاب و 180 جلد هفته‌نامه‌ شهرستانها صحافی شده است.

پیگیری سیستم ضدعفونی برای بخش خطی کتابخانه‌ مجلس، همکاری با پژوهشکده‌ حفاظت و مرمت، راه‌اندازی آزمایشگاه برای بخش مرمت و آسیب‌شناسی و به‌ کارگیری 10 نفر از نیرو‌های متخصص مرمت به صورت پروژه‌ای از دیگر اقدامات بخش مرمت و آسیب‌شناسی کتابخانه مجلس در طول یکسال گذشته بوده است.