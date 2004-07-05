آغاز نمايشگاه سه ماهه كتاب ايران در سوريه

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه دكتر ناصر سوداني نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان و اعضاء دفاتر مراجع عظام در زينبيه و طلبه هاي حوزه‌ هاي علميه و دهها نفر از زائرين حضرت زينب (س) شركت داشتند.



در اين نمايشگاه كه به مدت سه ماه ادامه دارد، حدود دو هزار عنوان كتاب چاپ ايران و لبنان و نيز چاپ رايزني در موضوعات مذهبي ، اعتقادي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ارائه مي‌شود.



كتاب‌هاي ارائه شده در نمايشگاه ، با تخفيف 20 تا 50 درصد به علاقمندان عرضه مي‌شود و تا كنون مورد استقبال تعداد زيادي از زائرين مناطق مختلف جهان اسلام بخصوص كشورهاي خليج فارس و عراق و مسلمانان مقيم اروپا كه در تابستان به زيارت بارگاه ملكوتي حضرت زينب(س) مشرف مي‌شوند قرار گرفته است .



