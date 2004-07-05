آغاز نمايشگاه سه ماهه كتاب ايران در سوريه

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه دكتر ناصر سوداني نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان و اعضاء دفاتر مراجع عظام در زينبيه و طلبه هاي حوزه هاي علميه و دهها نفر از زائرين حضرت زينب (س) شركت داشتند.
در اين نمايشگاه كه به مدت سه ماه ادامه دارد، حدود دو هزار عنوان كتاب چاپ ايران و لبنان و نيز چاپ رايزني در موضوعات مذهبي ، اعتقادي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ارائه ميشود.
كتابهاي ارائه شده در نمايشگاه ، با تخفيف 20 تا 50 درصد به علاقمندان عرضه ميشود و تا كنون مورد استقبال تعداد زيادي از زائرين مناطق مختلف جهان اسلام بخصوص كشورهاي خليج فارس و عراق و مسلمانان مقيم اروپا كه در تابستان به زيارت بارگاه ملكوتي حضرت زينب(س) مشرف ميشوند قرار گرفته است .
پنجمين دوره نمايشگاه سالانه تابستاني كتاب رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سوريه، در محوطه آستان مقدس حضرت زينب(س) گشايش يافت.
به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه دكتر ناصر سوداني نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان و اعضاء دفاتر مراجع عظام در زينبيه و طلبه هاي حوزه هاي علميه و دهها نفر از زائرين حضرت زينب (س) شركت داشتند.
نظر شما