کاهش سن ابتلا به افسردگی در کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، با توجه به افزایش مشکلات معیشتی خانواده‌ها نوزادان می‌توانند با احساس اضطراب، استرس و نگرانی والدینشان به بیماری‌های روحی از جمله افسردگی دچار شوند.

نتایج این تحقیقات درحالی عنوان شده که آمار نشان می‌دهد در 25 سال گذشته آمار کودکان 2 تا 5 سالی که در سراسر جهان به افسردگی مبتلا شده‌اند 40 درصد افزایش یافته است.

جامعه‌شناسان بر این باورند که در آینده‌ای نه چندان دور بیش از 50 درصد مردم جهان به بیماری افسردگی و مشکلات روحی مانند اضطراب و استرس مبتلا خواهند شد.