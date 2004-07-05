نمايش فيلم سينمايي مريم مقدس به زبان اردو در پاكستان

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، فيلم مذكور با همكاري خانه فرهنگ كشورمان در كراچي در اين جشنواره به نمايش درآمد و مورد استقبال بي نظير علاقمندان ، اصحاب هنر و دست اندركاران فيلم قرار گرفت.



در روز نمايش اين فيلم علي رغم محدوديت فضاي سالن نمايش ، بيش از 150 نفر از قشرهاي مختلف مردم براي تماشا حضور داشتند.



جشنواره فيلم مركزي فرهنگي – هنري پاكستان ، از بيست و ششم خرداد ماه امسال به مدت 13 روز با شركت فيلم‌هاي منتخب كشورهاي پاكستان ، ايران ، چين ، ژاپن ، كره ، اسپانيا ، فرانسه ، ايتاليا ، آمريكا ، روسيه ، انگليس و هند برگزار شد.



