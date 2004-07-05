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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۸:۵۴

نمايش فيلم سينمايي مريم مقدس به زبان اردو در پاكستان

فيلم سينمايي ايراني « مريم مقدس » ، با برگردان اردو ، در جريان برگزاري جشنواره فيلم مركز فرهنگي – هنري پاكستان در شهر كراچي به نمايش گذاشته شد.

 به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، فيلم مذكور با همكاري خانه فرهنگ كشورمان در كراچي در اين جشنواره به نمايش درآمد و مورد استقبال بي نظير علاقمندان ، اصحاب هنر و دست اندركاران فيلم قرار گرفت.

در روز نمايش اين فيلم علي رغم محدوديت فضاي سالن نمايش ، بيش از 150 نفر از قشرهاي مختلف مردم براي تماشا حضور داشتند.

جشنواره فيلم مركزي فرهنگي – هنري پاكستان ، از بيست و ششم خرداد ماه امسال به مدت 13 روز با شركت فيلم‌هاي منتخب كشورهاي پاكستان ، ايران ، چين ، ژاپن ، كره ، اسپانيا ، فرانسه ، ايتاليا ، آمريكا ، روسيه ، انگليس و هند برگزار شد.
 

کد مطلب 92395

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