موضوع خروج محموله 18.5میلیارد دلاری را با دقت پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص خبر منتشر شده پیرامون توقیف یک کانتینر ایرانی حامل طلا و ارز توسط گمرک ترکیه گفت: متعاقب انتشار این خبر توسط بعضی از رسانه ها به نقل از یک وکیل دادگستری ترکیه، سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا به صورت جدی پیگیر موضوع بوده و در ملاقات و رایزنی با مقامات ترکیه، در حال بررسی و روشن کردن صحت و سقم خبر می باشد.

وی افزود: مسئولان ذیربط در ترکیه تا کنون نسبت به این خبر که در حد یک ادعا است، اظهار بی اطلاعی کرده اند، با وجود این، وزارت امور خارجه به منظور شفاف سازی در سلسله اقدامات متعدد موضوع را همچنان در دست بررسی دارد، بدیهی است نهادها و مراجع داخلی نیز بررسی های مقتضی را انجام داده و اطلاع رسانی لازم را به عمل می آورند.

قشقاوی در ادامه آورد: حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله اهداف وزارت امور خارجه است و این وزارتخانه به سهم خود در نهایت دقت و تیزبینی هر مسئله ای را دراین چارچوب مورد پیگیری قرار می دهد.