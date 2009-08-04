سنگینی بار فرهنگی کلانشهر شیراز بر دوش شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد کاظم دستغیب ظهر سه شنبه در حاشیه حضور در سامانه 137و پاسخگویی به مسائل شهروندان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اینکه شهرداری تنها متولی مسائل فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ شهروندان نیست اما در حال حاضر بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به افتتاح چندین فرهنگسرا، مرکز فرهنگی و سالن ورزشی طی یکسال اخیر، عملکرد حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز در راستای ایجاد زمینه مناسب حضور شهروندان در فعالیت های فرهنگی قابل تامل خواند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز توضیح داد: بر اساس آمار ماهیانه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری، افزایش ماهانه شرکت کنندگان در کلاسهای آموزشی فرهنگسراهای سطح شهر به منظور بهره وری از آموزش های هنری، علمی، ورزشی، تقویتی و .... نشان دهنده استقبال گسترده شهروندان از اقدامات صورت گرفته حوزه معاونت فرهنگی شهرداری کلانشهر شیراز است.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سامانه 137 شهرداری، این سامانه را بهترین پل ارتباطی شهرداری با شهروندان دانست و گفت: اگر مشکلات و درخواستهای شهروندان در سریعترین زمان ممکن به گوش مسئولین و متولیان امور شهری برسد و آنها نیز به صورت هرچه جدی تر در راستای پیگیری و رفع آنها اقدام کنند این مرکز بزرگترین سامانه رفع مشکلات شهری در کلانشهرها همچون شیراز خواهد بود.