عراق در مرحله حساسی قرار دارد/ موفقیت عراقی ها در حفظ امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مستقل عراق (ایپا)، بان کی مون در گزارش اخیر خود درباره فعالیتهای دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کمک به عراق آورده است عراق در مرحله انتقالی سرنوشت سازی به سر می برد و این مسئله، مسئولیت روزافزون آن در قبال امنیت و انتخابات ملی(پارلمانی) را که قرار است در ژانویه آینده برگزار شود، مورد تاکید قرار می دهد.

در این گزارش آمده است : در زمانی که پیش بینی می شد خشونت در جریان عملیات عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها در روز 30 ژوئن افزایش یابد، آرامش نسبی برقرار شد و نیروهای امنیتی عراق در انجام مسئولیتهای امنیتی خود در بخشهای حساس و حیاتی کشور موفق بودند.

بان کی مون در این گزارش که روز گذشته ارائه کرد، آورده است : تمام امید من این است که این رویکرد، بشارت خوبی برای آینده عراق باشد.

وی در عین حال از روابط دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان این کشور ابراز نگرانی کرد.

مون دولت و پارلمان محلی منطقه کردستان را به بازنگری در مفاد پیش نویس قانون اساسی کردستان تشویق کرد، زیرا در غیر صورت، این مسئله ممکن است سبب تشدید تنشها و تاثیرگذاری بر مناقشات موجود درباره مسائل مورد اختلاف منجر شود.



دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار پایان یافتن اظهارات تحریک آمیز از جمله کرکوک و خودداری از هرگونه اقدامات یکجانبه گرایانه در این زمینه شد.

وی در اشاره به انتخابات پارلمانی آتی خاطر نشان کرد : نکته دلگرم کننده این است که نهادهای ملی عراق به ویژه کمیسیون انتخابات در فاصله باقی مانده تا انتخابات به توسعه و افزایش تجارب خود در این زمینه اقدام می کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود گفت : در حالی که به انتخابات پارلمانی نزدیک می شویم، چالش پیش رو، حفظ شفافیت و استقلال کمیسیون انتخابات و ایجاد تریبون قوی برای تضمین پذیرش نتایج انتخابات است.

مون در عین حال نمایندگان پارلمان عراق را به تلاش برای تدوین و تصویب قانون فراگیر انتخابات بدون هرگونه تاخیر تشویق کرد.

وی افزود : زمان آن فرا رسیده است تا رهبران سیاسی با نشان دادن دوراندیشی و خردمندی خود به عنوان دولتمردان، اختلافات و منافع محدود و گروهی را کنار گذارند و به ملت عراق نشان دهند که در زمینه بازگرداندن زندگی روزانه عراقی ها به روند عادی و تشکیل دولت قابل حیات مسئولیت پذیر هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش مقامهای عراقی برای حل مشکلات بیکاری، بازسازی زیرساختهای ویران و از بین بردن فساد و فقر تاکید کرد.

خاطر نشان می شود بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد یک ماه پیش، "اد ملکرت" معاون مدیر اداری برنامه توسعه سازمان را به عنوان نماینده جدید خود در عراق تعیین کرد.



سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفته بود : بان کی مون ، شورای امنیت را در جریان تعیین "ملکرت" به عنوان جانشین استفان دی مستورا قرار داد تا وی به عنوان نماینده جدید دبیرکل در عراق فعالیت کند.

چندی پیش "شذی العبوسی" از نمایندگان جبهه التوافق در پارلمان عراق اعلام کرده بود دولت عراق و سازمان ملل متحد برای تهیه راهبرد کاملی تا پایان سال 2014 برای همکاری در زمینه های مختلف و مشخص کردن بخشهایی که تحت حمایت نهادهای بین المللی فعال تحت چارچوب سازمان ملل قرار خواهد گرفت، آماده می شوند.

استفان دی مستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد پس از پایان ماموریت خود در عراق در گزارشی در برابر شورای امنیت تاکید کرده بود عراقی ها مقاومت و ایستادگی خود را نشان دادند و اکنون بیش از هر زمانی می توانند سرنوشت کشورشان را تعیین کنند.

مستورا دوشنبه 25 خرداد، پس از پایان ماموریت دو ساله خود در عراق، خاک این کشور را ترک کرد.