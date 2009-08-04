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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۸

فیاضی خبر داد:

اعزام نخبه مازندرانی به المپیاد جهانی رایانه

اعزام نخبه مازندرانی به المپیاد جهانی رایانه

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران از اعزام دانش آموز نخبه استان به المپیاد جهانی رایانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: المپیاد رایانه جهان از 17 تا 25 مرداد ماه سال جاری در بلغارستان برگزار می شود.

وی افزود: این دانش آموز که سهیل احسانی بنافتی نام دارد در مرکز شهید بهشتی ساری تحصیل می کند.

فیاضی با اشاره به اینه رقابتهای علمی در شهر پلودیو بلغارستان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در این رقابتها 300 شرکت کننده از 80 کشور جهان حضور خواهند داشت.

فیاضی در پایان یادآور شد: سهیل احسانی بنافتی از ساری، پویا وحیدی از مشهد، علی بابایی از تهران و فرشته خانی از نیشابور اعضای تیم ملی المپیاد رایانه کشور را تشکیل می دهند.

کد مطلب 923957

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