برکناری لیبرمن آینده دولت ائتلافی نتانیاهو را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی نوشت، اخیرا پلیس رژیم صهیونیستی "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه کابینه نتانیاهو و رهبر حزب راستگرای افراطی "اسرائیل بیتنا" را به فساد مالی گسترده متهم کرده است.

منابع آگاه پیش بینی می کنند در صورتی که این اتهامات به استعفای اجباری لیبرمن توسط دستگاه قضایی رژیم اشغالگر منجر شود، آینده ائتلاف دولتی نتانیاهو و تداوم به کار کابینه اش زیر سوال می رود.

بنابراین گزارش، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این مسئله واهمه دارد که اتهامات فساد وارده به لیبرمن منجر عقب نشینی او از حضور در ائتلاف با وی شود. به این صورت که با حذف 15 نماینده حزب لیبرمن در این ائتلاف و احتمالاتی که درباره جدایی حزب کار نیز شنیده می شود، تداوم فعالیت آن غیر ممکن شده و در واقع دیگر ائتلافی وجود نداشته باشد.

منابع نزدیک به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند: با توجه به وجود ادله کافی برای اثبات فساد مالی لیبرمن حکم برکناری وی حداکثر تا پایان سال جاری (2009) صادر می شود.

همچنین دیگر گزارش ها از سرزمین های اشغالی حاکیست؛ نتانیاهو پس از استعفای لیبرمن از پست وزارت خارجه، حداقل تا پایان مراحل دادرسی، جانشینی برای وی تعیین نکرده و خود در این منصب نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین گمانه زنی ها از شانس "دنی ایالون" معاون لیبرمن و یا وزیر کنونی گردشگری اسرائیل برای احراز این پست خبر می دهند.

فروپاشی قریب الوقوع حزب کار

از سوی دیگر منابع صهیونیست از احتمال فروپاشی قریب الوقوع حزب کار رژیم صهیونیستی به رهبری "ایهود باراک" وزیر جنگ خبر می دهند.

بر این اساس اختلافات اساسی وی با پنج تن از اعضای اصلی حزب کار، فروپاشی این حزب را محتمل تر از همیشه کرده است.

کارشناسان فروپاشی این حزب را گریزناپذیر و تنها وابسته به مسئله وقت می دانند.