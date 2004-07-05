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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۳

مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

اصلاح تبصره تك ماده ، آمار مردودي دانش آموزان را كاهش مي دهد

مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه اصلاحيه تبصره 2 از ماده 18 سبب كاهش آمار مردودي دانش آموزان در سال تحصيلي گذشته مي شود ، گفت : كارنامه هاي سال جاري بر اساس اصلاحيه تبصره 2 از ماده 18 صورت مي پذيرد و بر اين اساس اين تبصره هر دانش آموز مي تواند در هر دوره تحصيلي و در دو سال متوالي از تك ماده استفاده كند.

حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه تعدادي از دانش آموزان در سال هاي تحصيلي گذشته كه امكان دو بار استفاده از تك ماده يك درس را نداشتند ، به دليل ضعف در يك درس از تحصيل در پايه بالاتر محروم مي شدند ، افزود : بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش هر دانش آموزي كه معدل 10 داشته باشد مي تواند در يك درس و دانش آموزي كه معدل بالاي 12 داشته باشد مي تواند در دو درس از تك ماده استفاده كند.

وي همچنين با اشاره به اينكه طرح ارزشيابي توصيفي تا كنون نتايج خوبي را در بر داشته است ، گفت : طرح ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي آينده مجددا به صورت آزمايشي در برخي از مدارس اجرا مي شود.

مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه به منظور آشنايي با ابعاد بيشتر طرح ارزشيابي توصيفي و شناخت بيشتر مسايل و مشكلات آن ، اين طرح در مناطق ديگر نيز به اجرا در مي آيد ، افزود : بايد براي نظام آموزشي كشور تعريف جديدي از درس و علم ارايه داد.

وي با اشاره به اينكه دانش آموز موفق در نظام آموزش و پرورش فعلي دانش آموزي است كه محفوظات زياد دارد و ذهنش پر از اطلاعات عجيب و غريبي است كه ارتباطي با زندگي روزانه اش ندارد ، گفت : در روش ارزشيابي توصيفي ، روش هاي ياد دهي و يادگيري تغيير كرده است.

کد مطلب 92397

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