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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

همزمان با نودمین سال تاسیس؛

گروه کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم به قله دماوند صعود کردند

گروه کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم به قله دماوند صعود کردند

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با نودمین سال تاسیس دانشگاه تربیت معلم گروهی از دانشگاه تربیت معلم صعود به کوه دماوند را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج  جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم روز سه شنبه صعود به کوه دماوند را آغاز کردند و در این کوهپیمایی  دهها کارمند و اعضای هیئت علمی  شرکت دارند.

این صعود یک صعود حرفه ای  و تخصصی است و این صعود سه روز طول می کشد و برای آمادگی جهت صعود به قله آرارات در ترکیه است که هفته آینده انجام می شود.

بزرگداشت نودمین سال تاسیس دانشگاه تربیت معلم، ایجاد روحیه شادی و نشاط در کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و آمادگی آنان برای حضور در مسابقه های داخلی  از دیگر هدفهای این صعود به شمار می رود. 

انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه تربیت معلم از سال 75 فعالیت خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 923973

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