کرمانشاه در صورت موافقت دولت اولین شهر دانشگاهی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهروز بادکو بعد از ظهر سه شنبه و در آستانه سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به دستور امام(ره) در 16مرداد ماه سال 59 با هدف ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و جامعه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد دانشگاهی هم اکون با چهار معاونت فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی در حال فعالیت می باشد، گفت: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با جذب دانشجویان و آموزش آنان در بخش های خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، مرکز گردشگری و مرکز افکارسنجی، از پتانسیل جوان کشور به خوبی استفاده می کند.

بادکو در ادامه گروه های پژوهشی فعال جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه را شامل گروه های هیدرولیک، جامعه شناسی، شیمی و گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: در هر جا که احساس شده جامعه به پژوهشی کاربردی و علمی نیاز دارد، گروهی از جوانان با انگیزه و تحصیل کرده در آن زمینه به کار مشغول شده اند.

وی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی را یکی دیگر از فعالیتهای این سازمان در حوزه آموزشی معرفی کرد و گفت: این مرکز هم اکنون با هزارو500 دانشجو در رشته های مختلف فعال است.

بادکو پارک علم و فناوری را مهمترین حلقه ارتباط جهاددانشگاهی بین دانشگاه و صنعت ذکر کرد و گفت: مرکز رشد و پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه نیز چهار سال است که شروع بکار کرده و تنها مرکز در غرب کشور می باشد که از وزارت علوم مجوز گرفته است.

وی با تاکید برلزوم توسعه پارک علم و فناوری گفت: در نظر داریم با توسعه پارک علم و فناوری و مرکز رشد، تعداد شرکتهای مستقر در این مرکز را به 100 شرکت برسانیم.

رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به پتانسیلهای موجود استان در زمینه گیاهان دارویی گفت: سعی کرده ایم قطب علمی گیاهان دارویی و اقوام شناسی را با توجه به پتانسیل گروه های پژوهشی راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به برنامه های آینده جهاددانشگاهی استان گفت: در آینده نزدیک تاسیس پژوهشکده توسعه کاربردی، راه اندازی قطب علمی گیاهان دارویی ، راه اندازی قطب علمی مطالعات غرب کشور، توسعه فیزیکی پارک علم وفناوری ، جای دادن یکصد شرکت علم و فناور در پارک علم و فناوری ایجاد شعبات آموزشهای تخصصی و مهمتر از همه تبدیل شهر کرمانشاه به شهر دانشگاهی کشور را در برنامه جهاددانشگاهی استان داریم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه از مسئولان خواست تا با همکاری با این سازمان به اجرایی شدن سریعتر این طرح ها و اقدامات کمک کنند.