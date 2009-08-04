تقدیر سازمان ملل از ایران برای موفقیت در برنامه های کنترل گسترش ایدز

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل سیدیبه مدیر اجرایی دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه HIV/AIDS در نامه‌ای ضمن تقدیر و تحسین جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در برنامه‌های مراقبت و محافظت و بهبود زندگی افراد مبتلا به HIV/AIDS گفت: ابتکار اخیر شما در بیمه نمودن افراد مبتلا و خانواده‌هایشان، بیانگر گامی چشمگیر در بهبود سلامت و کرامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه این اقدام جمهوری اسلامی ایران به منزله نوعی سرمایه‌گذاری قابل توجه و به موقع در جهت دسترسی همگانی به خدمات مراقبت و درمان HIV تا سال 2010 می‌باشد، گفت: این برنامه را می‌توان به عنوان الگویی برای سایر کشورها در نظر گرفت.

براساس مصوبه کمیته فنی حمایت اجتماعی کارگروه کشوری کنترل ایدز کلیه افراد مبتلا به HIV/AIDS و خانواده‌هایشان به طور کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرند که این اقدام جمهوری اسلامی ایران تحسین سازمان‌های بین‌المللی متولی امر سلامت را فراهم آورده است.