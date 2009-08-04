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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۳۱

در نامه ای ابراز شد؛

تقدیر سازمان ملل از ایران برای موفقیت در برنامه های کنترل گسترش ایدز

تقدیر سازمان ملل از ایران برای موفقیت در برنامه های کنترل گسترش ایدز

مدیر اجرایی دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه HIV/AIDS طی نامه‌ای از وزارت بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی برای موفقیت در برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل گسترش ایدز تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل سیدیبه مدیر اجرایی دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه HIV/AIDS در نامه‌ای ضمن تقدیر و تحسین جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در برنامه‌های مراقبت و محافظت و بهبود زندگی افراد مبتلا به HIV/AIDS  گفت: ابتکار اخیر شما در بیمه نمودن افراد مبتلا و خانواده‌هایشان، بیانگر گامی چشمگیر در بهبود سلامت و کرامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه این اقدام جمهوری اسلامی ایران به منزله نوعی سرمایه‌گذاری قابل توجه و به موقع در جهت دسترسی همگانی به خدمات مراقبت و درمان HIV تا سال 2010 می‌باشد، گفت: این برنامه را می‌توان به عنوان الگویی برای سایر کشورها در نظر گرفت.

براساس مصوبه کمیته فنی حمایت اجتماعی کارگروه کشوری کنترل ایدز کلیه افراد مبتلا به HIV/AIDS و خانواده‌هایشان به طور کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرند که این اقدام جمهوری اسلامی ایران تحسین سازمان‌های بین‌المللی متولی امر سلامت را فراهم آورده است.

کد مطلب 923978

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