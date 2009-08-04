ساخت پایانه هوشمند حمل و نقل بار هوایی در فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله اهداف راه اندازی این پایانه کنترل مکانیزه بارهای ورودی و خروجی، افزایش سرعت و دقت در جابه جایی بارها، تحویل به مشتری با توجه به کنترل هوشمند سیستم و استفاده از تجهیزات مدرن، کاهش خطای نیروی انسانی و غیره اعلام شده است.

کارگوی فرودگاه امام خمینی (ره) در مساحتی به وسعت 25 هزار مترمربع برای انبار بار و دو هزار و 600 مترمربع فضای اداری و تشریفاتی در حال اجرا است. ظرفیت جابه جایی این پروژه 450 هزار تن بار را در سال به صورت نیمه خودکار به همراه دارد.

امروز مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو از این پروژه بازدید به عمل آورند.

مدیر پروژه کارگوی مکانیزه فرودگاه امام خمینی (ره) در جریان این بازدید با اشاره به آغاز اجرای عملیات پروژه مذکور از یک سال پیش گفت: بر اساس قرارداد باید پروژه طی 34 ماه یعنی پایان سال 89 به اتمام برسد و به صورت کامل راه اندازی و تحویل هما شود.

رضا سمرقندی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون با پیشرفت 53 درصدی مواجه است، پیش بینی کرد: با توجه به میزان پیشرفت در مراحل ساخت طرح زودتر از زمان مقرر به بهره برداری برسد.

به گفته وی ارزش این پروژه حدود 334 میلیارد ریال است که با اتمام آن ظرفیت جابه جایی بار در فرودگاه امام به 450 هزار تن در سال خواهد رسید.

همچنین در این مراسم مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز گفت: انتقال تمام پروازهای خارجی به فرودگاه امام خمینی (ره) و برنامه ریزی برای تبدیل این فرودگاه به مرکز ترانزیت بار و مسافر در منطقه، نیاز به یک ترمینال بار مکانیزه در حد نام این فرودگاه ضروری بود.

سعید حسامی افزود: با توجه به این امر ایجاد ترمینال بار (کارگو ترمینال) به صورت جدی از طرف هما مورد پیگیری قرار گرفت که اجرایی شدن آن به شرکت تام ایران خودرو واگذار شد.

در این مراسم حمید مرادی مدیرعامل تام ایران خودرو به عنوان پیمانکار این پروژه نیز گفت: با راه اندازی این طرح، ایجاد پایانه بارهای هوایی به صورت مکانیزه برای نخستین بار در ایران اجرا می شود.