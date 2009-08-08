خبرنگاران باید در راستای توسعه و آبادانی کشور گام بردارند

مجید نادرالاصلی در غرفه خبرگزاری مهر در چهارمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان با اشاره به اینکه قطعا انتظار خبرنگاران در رسانه‌ها و مطبوعات اندوختن سرمایه و تامین آینده اقتصادی نیست، افزود: اگر کسی برای ساختن آینده اقتصادی خود بخواهد تلاش کند در عرصه خبر و خبرنگاری وارد نخواهد شد بنابراین رسانه باید مسائل اساسی را مطرح کند.

وی ادامه داد: طرح موانع و مسائل اساسی در نهایت سبب خواهد شد، تا موانعی که از توسعه و آبادانی جلوگیری می کند برداشته و قطعا استانی در سطح کشور توانمند بشمار می رود که رسانه‌ها و مدیران آن استان بتوانند با تعاملی سازنده و بجا با یکدیگر داشته باشند.

نادرالاصلی عنوان کرد: مجموعه مدیریت استان نباید از طرح مسائل و موضوعات چالشی مثبت هراسی داشته باشد و در مقابل رسانه‌ها نیز، باید ضمن بیان نقاط مثبت و شایسته انجام شده در کنار مجموعه مدیریت استان بوده و مشکلات آنان را نیز به صورت کارشناسی گوشزد کند.

رسانه‌ها در اصفهان با مسئولان در طرح موضوعات دچار نوعی رودربایستی هستند

نادرالاصلی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "مجموعه گزارشات خبری خبرگزاری مهر را چگونه ارزیابی می کنید" افزود: گزارشات انتقادی که در نهایت منجر به آگاهی سازی شود بسیار موثر است ‌و یک برایند مثبتی را برای استان به همراه دارد و قطعا یکی از مشکلاتی که اکنون در اصفهان وجود دارد این است که در مسائل ارتباطی رسانه‌ها با مسئولان دچار نوعی رودربایستی هستند.

معاون سیاسی استانداری اصفهان بیان کرد: انتظار می‌رود رسانه و مجموعه نیروهای این عرصه بتوانند همواره برای اعتلای نظام جمهوری ایران و استان خود تلاش کنند.

نادرالاصلی خاطرنشان کرد: تلاش رسانه ها در سال جاری بسیار پررنگ و مهم بود زیرا اصفهان و کشور در سال جاری شاهد حوادث مهمی چون سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دومین سفر ریاست جمهوری به اصفهان برگزاری دهمین دوره انتخبات ریاست جمهوری بود که پوشش خبری زیادی در این راستا توسط رسانه ها به انجام رسید.