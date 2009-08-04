فرنگی کاران چهار وزن دوم ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، وزنکشی چهار وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر سه شنبه در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد که در وزن 55 کیلوگرم محمد حاتمی در دور اول با نوربرت هازندل از اسلواکی مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی با برنده کشتیگیران دانمارک و چین مسابقه میدهد. در این وزن 25 کشتیگیر حضور دارند.
در وزن 66 کیلوگرم که 33 کشتیگیر حضور دارند، سعید عبدولی پس از استراحت در دور اول به مصاف کارولیس کایگاس از لیتوانی میرود و در صورت پیروزی در دور سوم با برنده کشتیگیران آلمان و سوئد مبارزه خواهد کرد.
در وزن 84 کیلوگرم که 28 کشتیگیر حضور دارند، بابک قربانی در دور اول با الکساندر شیشیمان از اوکراین مبارزه میکند و در صورت پیروزی با برنده کشتیگیران گرجستان و بلاروس روبرو خواهد شد.
در وزن 120 کیلوگرم که 19 کشتیگیر حضور دارند بشیر باباجانزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با ایهور دیدیک از اوکراین مبارزه میکند و در صورت پیروزی با برندهی کشتیگیران آلمان و بلغارستان روبرو خواهد شد. احتمال مبارزه باباجانزاده با رضا کایالپ در دیدار سرگروهی این وزن بسیار زیاد است.
تیم ایران امشب(سه شنبه شب) و در اوزان 60 کیلوگرم توسط ابوذر نورزاده و 96 کیلوگرم توسط مجتبی ممی زاده شانس کسب مدال برنز دارد و کردی و کبیری در اوزان 55 و74 کیلوگرم از دور رقابتهای کنار رفتند.
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