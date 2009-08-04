ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم در کردستان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جمال صالحی ظهر روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان بیان داشت: تمامی ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم در استان کردستان تکمیل و شرایط برای انتقال گندم خریداری شده از کشاورزان کردستانی به سایر استان های کشور فراهم شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح خرید گندم در استان کردستان که از 15 تیرماه آغاز شده است تا کنون 375 هزار تن گندم از کشاورزان کردستانی خرید و در انبارهای و سیلوهای استان ذخیره شده است که با توجه به روند خرید تضمینی گندم مجوز انتقال 50 هزار تن گندم به استان های همجوار از وزرات بازرگانی اخذ که این کار از فردا آغاز می شود.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان یادآور شد: بر اساس پیش بینی های اولیه قرار بود میزان خرید گندم در استان کردستان به بیش از 590 هزار تن برسد که در حال حاضر به نظر می رسد این رقم به 450 هزار تن کاهش پیدا خواهد کرد.

صالحی با اشاره به افزایش فضای ذخیره سازی گندم در استان کردستان در طول سال های 87 و 88 خاطرنشان کرد: کل فضای استاندارد ذخیره سازی گندم در استان کردستان در سال 85 کمتر از 90 هزار تن بود که با توجه اقدامات صورت گرفته و حضور بخش خصوصی این میزان در سال جاری به 270 هزار تن رسیده است.

وی گفت: همچنین در حال حاضر عملیات ساخت دو سیلوی دیگر در استان که ظرفیت ذخیره سازی بیش از 100 هزار تن را دارا می باشند در دست ساخت قرار دارند که با بهره برداری از آنها استان کردستان هیچ گونه مشکلی در خصوص ذخیره گندم نخواهد داشت.

طرح خرید تضمینی گندم از کشاورزان کردستان از اواسط تیر ماه توسط 54 مرکز خرید که 18 مرکز از آنها توسط سازمان غله استان و بقیه توسط سازمان تعاون روستایی راه اندازی شده اند، آغاز شده است.