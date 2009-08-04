به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "چشم انداز" 16 مرداد با پرداخت به ویژگی‌های انتظار در دوران غیبت و ... از سیمای فرانسوی شبکه سحر پخش می‌شود.

سیمای اردوی شبکه سحر نیز در نظر دارد در آستانه فرا رسیدن نیمه شعبان، ویژه برنامه" انوار الهی" با موضوع بررسی زندگانی حضرت مهدی(عج) تا زمان غیبت ایشان، مسئولیت‌های مسلمانان در دوران غیبت آن حضرت را به تهیه کنندگی و کارگردانی حمید رضا مرتضوی به اردو زبانان سراسر جهان عرضه کند.

سیمای آذری شبکه سحر نیز شامگاه جمعه 16مرداد ویژه برنامه زنده‌ای را به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر هوشنگ دارایی از ساعت 19 تا 20 به روی آنتن ببرد.

سیمای کردی شبکه سحر هم ویژه برنامه "ستارگان آسمان ولایت(با نام کردی تیشکی رزگاری)" را که رامین بیانی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، برای مخاطبان کرد زبان خود تدارک دیده است.

سیمای بوسنی شبکه سحر در برنامه زنده "چهره به چهره" خود با حضور علی اصغر حداد مسئول بخش بین الملل همایش دکترین مهدویت در خصوص چرایی و چگونگی راه‌اندازی همایش دکترین مهدویت میهمانان خارجی حاضر گفتگو می‌کند.

سیمای معارفی انگلیسی شبکه سحر هم به همین مناسبت برنامه "شاخه‌های نور" با بررسی زندگینامه امام زمان (عج) را پخش می‌کند.