متاسفم که از قولم دروغ نوشته اند/ فهرست جدید براساس لیگ گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی در مصاحبه با سایت فدراسیون فوتبال هرگونه اظهار نظر در مورد این سه بازیکن را تکذیب کرده است. متن این گفتگو به این شرح است:

* آقای قطبی نظر شما درباره مطالبی که روز سه‌شنبه از قول شما در روزنامه‌ها چاپ شده چیست؟



- من تنها کاری که در این باره می‌توانم بکنم این است که آن را تکذیب کنم، من پس از ورودم به ایران تنها با سایت رسمی فدراسیون گفت‌وگو کردم و با هیچ رسانه دیگری گفت‌وگو نکردم من تمام نقل قولی که از طرف من چاپ شده را تکذیب می‌کنم و متاسفم که از قول من دروغ چاپ می‌کنند این سه بازیکن سرمایه کشور هستند و من هرگز درباره آنها چنین اظهارنظر‌هایی نکرده‌ام تیم ملی که افشین قطبی سرمربی آن است تمام سعی اش بر این است که از بازیکنان جوان و با کیفیت و باتجربه استفاده کند.

* یعنی مصاحبه‌های شما فقط از طریق سایت فدراسیون خواهد بود؟

- منظورم این است که تمام مصاحبه هایم با هماهنگی فدراسیون خواهد بود این هماهنگی می‌تواند از مصاحبه از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و یا شرکت در برنامه های تلویزیونی با هماهنگی فدراسیون فوتبال باشد.



* آقای قطبی هفته آینده به بوسنی خواهید رفت آیا بوسنی با بازیکنان اصلی اش به مصاف ایران خواهد رفت یا اینکه ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره بوسنی مقابل ایران قرار خواهد گرفت؟

- بوسنی با همه بازیکنان اصلی روبروی ما قرار خواهد گرفت و در مدتی که ما بوسنی خواهیم بود طبق قراری که داشته‌ایم بازیکنان اروپایی به ترکیب تیم بوسنی اضافه خواهند شد، تیم قدرتمند بوسنی که صعود چشمگیری در رنکینگ فیفا داشته و در مقدماتی جام جهانی پس از اسپانیا در رده دوم جدول گروهش قرار دارد و این تیم می‌تواند حریف مناسبی برای آمادگی هر چه بیشتر تیم ملی برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا باشد.



* اسکلت اصلی تیم ملی از میان همین بازیکنانی که دعوت کرده‌اید انتخاب می‌کنید؟

- لیستی که من انتخاب کردم براساس لیگ سال گذشته است من سعی کردم چارچوب تیم ملی را در همان سه بازی که در مقدماتی جام جهانی حضور داشت تشکیل دهم اما با شروع لیگ برتر به تدریج با دیدن بازیهای تیم ها و ظهور ستارگان جدید فوتبال ایران نفراتی جدیدی هم به تیم ملی اضافه خواهند شد.



* سران فدراسیون اعلام کرده اند که امسال لیگ به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد مطمئنا برنامه تیم ملی هم تحت تاثیر این اتفاق مهم قرار خواهد گرفت . برای اینکه بتوانید بازیکنان را در اختیار داشته باشید چه برنامه ای دارید؟

- این خیلی خوب است که لیگ برتر تعطیل نشود بازیکنان در کوران رقابت قرار خواهند گرفت و همیشه در کورس بازیها خواهند بود این می تواند برای ما خوب باشد و انگار بازیکنان در یک اردوی بلندمدت قرار گرفته اند و ما برنامه مان برهمین اساس تنظیم خواهد شد یعنی با توجه به اینکه بازیکنان بیشتر از دو و سه روز به اردوی تیم ملی اضافه نخواهند شد سعی می‌کنیم با باشگاه‌ها همکاری دوجانبه ای داشته باشیم که بازیکنان در فرم ایده‌آل باشند و بتوانیم از بهترین‌های آنها استفاده کنیم.



* قرار شده جلسه‌ای با مربیان لیگ برتر برگزار کنید این جلسه کی برگزار خواهد شد؟

- بزودی این اتفاق خواهد افتاد و از طریق سایت فدراسیون به اطلاع همگان خواهد رسید اما، هدف ما از این جلسه که با احترام به تجربه و کیفیت کار مربیان لیگ برتری به نظرات و عقایدشان احترام بگذاریم و دست آنها را برای ساختن یک تیم ملی قدرتمند بفشاریم. موفقیت باشگاه‌ها موفقیت تیم ملی و موفقیت تیم ملی موفقیت باشگاه‌هاست. ما در رساندن فوتبال ایران به جایگاه اصلی اش در فوتبال آسیا و جهان شریک هستیم.