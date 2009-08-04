  1. استانها
فیلم کوتاه "شکار مگس" به جشنواره منطقه ای سینمای جوان راه یافت

رشت - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه انیمیشن " شکار مگس " از سینمای جوان لاهیجان به بخش مسابقه نهمین جشنواره منطقه ای دوی سینمای جوان در اردبیل راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این فیلم کوتاه ساخته انیمیشن ساز جوان لاهیجانی اسماعیل جباری است که به عنوان یکی از فیلمهای برگزیده انجمن سینمای جوانان ایران در سال 1387 انتخاب شده است.

 انجمن سینمای جوان لاهیجان 49 عنوان فیلم کوتاه از تولیدات خود را برای شرکت در نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان ( منطقه دو) ارسال کرده است.

این جشنواره با حضور استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، همدان، کردستان، گلستان، خراسان شمالی، زنجان و مازندران به مدت چهار روز از 24 تا 27 مرداد ماه جاری در شهر اردبیل برگزار می شود.
