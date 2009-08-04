باشگاه ابومسلم رفع تعلیق شد/ مهلت 45 روزه به سیاه جامگان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها دو روز به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فرصت باقی است ، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با رفع تعلیق باشگاه ابومسلم اعلام کرد این تیم منعی برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر ندارد.

بنابر اعلام مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پس از نشست اخیر با مسئولان باشگاه ابومسلم مقرر شد تا این باشگاه ظرف مدت 45 روز کلیه مطالبات خود را به شاکیان مالی مسترد کند و با رضایت شاکیان ، باشگاه ابومسلم رفع تعلیق شد.

وی همچنین یادآور شد: مسئولان باشگاه ابومسلم مبلغ 500 میلیون تومان را نیز به عنوان ضمانت به فدراسیون تحویل دادند تا در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات مالی خود، فدراسیون در این زمینه علاوه بر محرومیت باشگاه ابومسلم از حضور در لیگ ، در خصوص پرداخت بدهی مطالبات شاکیان اقدام کند.